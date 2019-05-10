К 21 году лишения свободы приговорен житель Согда за жестокое убийство своей супруги: он нанес ей 12 ножевых ранений на глазах ее родных.
В Согдийском областном суде "АП" сообщили, что 33-летний житель джамоата Ёри города Пенджикента Далер Ходжимуродов признан виновным по ст. 104 УК Республики Таджикистан и приговорен к 21 году лишения свободы.
Срок наказания Далер Ходжимуродов будет отбывать в колонии строго режима.
Источник отметил, что осужденный днем 1 ноября 2018 года приехал в дом родителей своей супруги - Бобоевой Шукроны, чтобы навестить детей: супруга увезла их с собой к родителям после очередного семейного скандала.
Осужденный хотел увезти детей обратно домой, но брат жены воспрепятствовал этому. Разгорелся скандал. Осужденный вышел из дома, поехал на рынок и купил хозяйственный нож: он хотел зарезать брата жены.
"Вернувшись в родительский дом супруги, он нанес несколько ножевых ударов брату жены, которая прибежала на крики - в это время осужденный нанес 12 ножевых ударов и ей. Женщина от ранений, не совместимых с жизнью, скончалась на месте происшествия. Брата врачам удалось спасти", - сообщили "АП" в суде.
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