В Узбекистане открыли доступ к ряду заблокированных средств массовой информации, как местных, так и иностранных. Среди них – сайт информагентства «Фергана». Об этом на своей странице в Facebook сообщил Комил Алламжонов, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана, пишет 10 мая ИА Фергана.

«Как было ранее заявлено, Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан изучило факты затрудненного доступа к некоторым зарубежным новостным веб-ресурсам, которые были озвучены Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлемом Дезиром.

По итогам изучения, были выявлены определенные технические неполадки, которые препятствовали полноценной работе указанных веб-ресурсов в Узбекистане, и приняты соответствующие меры по их устранению.

С 10 мая будет восстановлен полный доступ таким веб-ресурсам, как «Voice of America», «Amerika ovozi», «BBC Uzbek», «Deutsche Welle», «Amnesty International», «Human Rights Watch», «Reporters sans frontieres», «Eurasianet.org», «AsiaTerra», «Fergana Agency», «Centre1», «Uzmetronom» и другим зарубежным новостным веб-сайтам.

Особо хочу отметить, что Глава государства постоянно подчеркивает необходимость обеспечения свободы слова и информации в республике.

В соответствии с этим, Агентство продолжает деятельность, направленную на укрепление статуса журналистов, развитие средств массовой информации и гражданской журналистики, совершенствование правовой базы, повышение прозрачности и открытости государственных органов.

Вместе с тем, хотим призвать зарубежные СМИ и в целом журналистское сообщество придерживаться в своей деятельности принципов профессиональной журналистской этики, не использовать непроверенную и предвзятую информацию, а также не допускать распространения необоснованных слухов и домыслов», – написал Комил Алламжонов (орфография сохранена).

По просьбе редакции корреспонденты «Ферганы» в Узбекистане проверили доступ к указанным сайтам: все работает и открывается без проблем.

Таджикистан не откликнулся

Между тем, в Таджикистане продолжают оставаться заблокированным несколько новостных ресурсов, в том числе и сайт медиа-группы "Азия-Плюс": доступ на ресурс возможен только через VPN.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир ранее призвал власти Таджикистана восстановить доступ к многочисленным веб-ресурсам, включая онлайн-СМИ, социальные платформы и службы Google в стране.

«Я обращаюсь к властям с призывом предоставить гражданам полный и неограниченный доступ к новостным интернет-СМИ, как национальным, так и международным, а также социальным платформам и поисковым системам. Не может быть свободы выражения мнений и свободы информации без беспрепятственного доступа в интернет», - сказал Дезир.

Однако его призыв не был услышан.

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