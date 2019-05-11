Международная организация «Репортеры без границ» распространила заявление, в котором осуждает «массовую интернет-цензуру» в Казахстане 9 мая и «призывает временного президента Касым-Жомарта Токаева отказаться от "репрессивной практики" своего предшественника Нурсултана Назарбаева, пишет CA-NEWS.



Как говорится в официальном заявлении организации, в стране с утра 9 мая были недоступны сайты ряда средств информаци, в "середине дня были отключены" Facebook, Telegram, YouTube и Instagram.

"Репортеры без границ" отмечают, что, "как и в прошлом, причиной цензуры стали мирные акции протеста", к которым "на этот раз призывал оппозиционер Мухтар Аблязов. "Репортеры без границ" приводят слова Джоханна Бира, главы отдела Организации по Европе и Центральной Азии, заявившего: "Нет никакого оправдания массовому воспрепятствованию реализации права общества на доступ к информации".



Он добавил, что властям Казахстана "пришло время отказаться от этой репрессивной практики прежней эры, если они хотят, чтобы их реформистский курс выглядел убедительно. Цензура в Интернете - одна из причин, по которым Казахстан занимает 158 место [из 180] в во "Всемирном индексе свободы прессы". Этот показатель негативно отражается на международном имидже".



Как считают "Репортеры без границ", власти Казахстана "нервничают в связи с волной демонстраций после отставки Назарбаева в марте".



9 мая в стране был заблокирован доступ к сайтам нескольких казахстанских СМИ и правозащитных организаций. Интернет-пользователи также не могли получить доступ к социальным сетям, некоторые жаловались и на перебои в целом с Интернетом и мобильной связью.

Ранее «Репортеры без границ» и НАНСМИТ призвали власти Таджикистана прекратить блокировку сайта «Азия-Плюс» и других новостных ресурсов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте международной организации.

В нем отмечается, что уже пять месяцев известный новостной ресурс «Азия-Плюс» недоступен на территории Таджикистана, а ряд других интернет-ресурсов также хронически страдает от цензуры.

«Независимый новостной сайт «Азия-Плюс» подвергается периодическим временным блокировкам уже несколько лет, но он редко был заблокирован так долго: сайт недоступен на территории Таджикистана с 29 ноября 2018 года. Попытки редакции получить разъяснения сталкиваются со стеной молчания: по своему обыкновению, власти отрицают сам факт цензуры и ссылаются на некие «технические неполадки»», - говорилось в заявлении.

В нем отмечалось, что наряду с крупными информационными ресурсами блокируются социальные сети и мессенджеры, а также службы Google и сайт YouTube.

"Репортеры без границ" подчеркивают, что власти монополизировали доступ в интернет с 2018 года, что позволяет им блокировать любой ресурс без обращения к операторам связи.

«Цензура в интернете — одна из причин, по которым Таджикистан теперь находится в нижних строчках Всемирного рейтинга свободы прессы. Блокировка независимых новостных сайтов только способствует распространению слухов и росту влияния российских СМИ в республике - кому это выгодно? Власти страны недавно решили не поднимать тарифы на связь, призываем их придерживаться столь же разумного подхода и в отношении новостных сайтов, сняв блокировки», - подчеркнул Йоханн Бир, руководитель отделения по Восточной Европе и Центральной Азии «Репортеров без границ».

Между тем, вчера в Узбекистане был открыт доступ к ранее заблокированным новостным ресурсам. Это решение стало реакцией узбекского руководства на заявление представителя ОБСЕ по свободе слова: в Таджикистане его не услышали.

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