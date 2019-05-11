Первый Президент Казахстана наградил учредителя компании «USM Holdings» Алишера Усманова орденом «Достық», передает Акорда со ссылкой на пресс-службу первого президента РК – Елбасы, пишет 24.kz.

Елбасы Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден «Достық» І степени за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией, отмечается в сообщении.

Алишер Усманов – российский бизнесмен, основной акционер (49%) USM Holdings («Металлоинвест», Байкальская горная компания, «Мегафон»), Mail.ru Group, DST Global СТС Медиа, ИД «Коммерсантъ».

Его состояние в 2019 оценивается Forbes Russia в $12,6 млрд.

24.kz

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