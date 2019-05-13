При строительстве крупнейшего в Таджикистане медицинского центра «Истиклол», сданного в эксплуатацию несколько лет назад, был похищен 151 млн сомони (около $16 млн). Эти данные привел президент Эмомали Рахмон, выступая в пятницу на встрече с работниками финансовой, налоговой и таможенной сферы.

Ранее власти называли меньшие цифры – в начале 2017 года президент оценивал ущерб, нанесенный бюджету при строительстве медицинского центра «Истиклол» и комплекса «Душанбе-Плаза», в 100 млн сомони, отмечает ИА Фергана.

Президент отметил, что приписки были заметны еще на стадии строительства.

«Я несколько раз был на объекте. Приписки можно было видеть невооруженным глазом. Строители использовали низкокачественные материалы, в том числе китайский гипсокартон. А в документах указывали, что эти стройматериалы приобретены за бешеные деньги», – заявил президент.

Он также добавил, что сокрытию хищений способствовали аудиторы Счетной палаты, получившие за это $250 тысяч.

«Все лица, совершившие это коррупционное преступление, должны ответить перед законом», – заявил Рахмон.

Говоря о масштабах воровства, он отметил, что на 151 млн сомони можно было, в частности, построить десять современных школ.

Многопрофильный медицинский центр «Истиклол» (изначально он назывался «Пойтахт») был сдан в эксплуатацию в 2016 году. Строительство, как сообщалось, обошлось более чем в 706 млн сомони (более $74 млн).

Годом позже в связи с хищениями при строительстве было заведено уголовное дело на бывшего начальника Управления капитального строительства (УКС) города Душанбе Саидшарифа Анварова. Позднее он был осужден на 18 лет тюрьмы за взятки и растраты, суд также обязал его выплатить компенсацию в 9 млн сомони (более $950 тысяч).

В рамках того же дела к тюремному заключению были приговорены Фазлиддин Махмудов, руководитель компании-подрядчика «Точикколхозсохтмон», и его заместитель Фируз Рахмонов.

Другим фигурантам суд назначил выплату крупных штрафов.

С делом о хищениях также связывали серию арестов в Агентстве по борьбе с коррупцией Таджикистана, произошедшую в 2017 году. В прессе обсуждалась версия, что его сотрудники также могут быть причастны к коррупционным схемам.

Эмомали Рахмон, выступая 10 мая на упомянутой встрече с сотрудниками налоговой и таможенной служб, устроил публичный разнос одному из таможенников и демонстративно обвинил других присутствующих в коррупции.

«Бюджет не выполнен, говорите, уменьшились доходы. Тогда откуда эти новые дворцы? Очень сильное давление идет на предпринимателей. Не надо грабить народ! Я вас предупреждаю! Всех уволю!», – заявил он, обращаясь к руководителю Налоговой службы.

Президент подчеркнул, что антикоррупционным ведомством в центральном аппарате и подведомственных структурах Минфина, Налогового комитета и Таможенной службы выявлено 190 миллионов сомони недосчитанных средств и сокрытых налоговых обязательств и выплат.

«Из 45 миллионов сомони финансового ущерба, выявленного Агентством по госфинконтролю и борьбы с коррупцией за последние 10 лет в финансовой системе страны, 39 миллионов приходится на отделения казначейств финансовых органов на местах, а из 119 миллионов сомони финансового ущерба, выявленного в налоговой системе, 118 миллионов сомони приходится на управления и отделения налоговой инспекции в областях, городах и районах, что вызывает большую озабоченность», - сказал он.

По словам президента, если в 2009 году в подведомственных структурах Налогового комитета был выявлен финансовый ущерб на сумму 1,5 миллиона сомони, то в 2018 году эта сумма достигла 27 миллионов сомони.

«За это время в отношении 500 работников финансовой, налоговой и таможенной сфер были осуществлены дисциплинарные меры наказания, а 57 работников уволены с работы», - сказал Эмомали Рахмон.

С учетом указанной ситуации президент поручил руководству Минфина, Налогового комитета и Таможенной службы принять решительные меры по подбору и расстановке кадров на всех звеньях.

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