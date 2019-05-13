Американский торговый совет в Таджикистане (AmCham Tajikistan) провёл деловую встречу с новым директором Госунитарного предприятия «Таджинвест» при Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом Хуршедом Мирзо. Встреча, в которой приняли участие более 20 членов AmCham, состоялась в гостинице «Серена».

Председатель Совета Директоров AmCham Tajikistan – Генеральный директор авиакомпании «Сомон Эйр» Томас Халлам в своей приветственной речи коротко рассказал о приоритетных направлениях AmCham. Он отметил работу внутренних комитетов ассоциации по налогам и туризму и поблагодарил членов комитетов за активную работу. Кроме того, Т. Халлам рассказал о своей встрече с руководством Торговой Палаты США в Вашингтоне.

Х. Мирзо рассказал членам AmCham о деятельности и целях «Таджинвест», об изучении и анализе инвестиционных проектов и бизнес-планов, о содействии в привлечении инвестиций, о содействии в поиске бизнес-проектов и бизнес-партнеров, в организации визитов иностранных делегаций в Республику Таджикистан и т.п.

По словам директора «Таджинвест», в 2018 году наблюдался рост ВВП на 7,3%, были реализованы крупные инфраструктурные проекты, доходы населения выросли на 11%, а уровень бедности снизился до 29,5%. Также Х. Мирзо напомнил о запуске в ноябре прошлого года первого агрегата Рогунской ГЭС.

Он отметил, что следует ускорить реформы для улучшения деловой среды в Таджикистане. Так, согласно отчету «Ведение бизнеса 2019», Таджикистан ухудшил свой рейтинг, опустившись с 123-го на 126-е место.

В марте этого года правительство Таджикистана приняло программу «300 дней реформ для поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата», которая нацелена на улучшение регулирования предпринимательства, повышение потенциала предпринимателей и поддержку производителей и экспортеров, а также улучшение государственно-частного диалога и привлечение инвестиций. Для выполнения этих задач было принято решение о создании онлайн бизнес-портала. Целью проекта Б2Б является создание национального информационного портала с целью инициирования бизнеса, стимулирования экспорта, продвижения инвестиций.

На встрече также были обсуждены вопросы конвертации валют и акцизов, налогового законодательства, вопросы по подготовке инвестиционных проектов и тендеров. Было отмечено, что многие компании частного сектора готовы инвестировать и создавать определенный продукт в Таджикистане. Однако, в силу имеющихся нормативно-правовых актов следует разработать новые и современные подходы для улучшения ситуации на определенном этапе по высказанным проблемам.

В завершении встречи было отмечено о намерении «Таджинвест» и AmCham Tajikistan тесно сотрудничать в сфере привлечения прямых инвестиций в Таджикистан.