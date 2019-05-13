Сотрудник Таможенной службы Таджикистана Шахбоз Раджабзода, который был "допрошен" президентом Эмомали Рахмоном на встрече с работниками финансовой, налоговой и таможенной сферы страны 10 мая, уволен с занимаемой должности. Об этом «АП» сообщили в пресс-службе Таможенной службы.

Президент Таджикистана 10 мая на встрече с работниками фискальных служб поднял начальника таможенного терминала «Душанбе-1» Шахбоза Раджабзода и уличил его во лжи.

Сюжет этого диалога показали по государственному телеканалу «Точикистон», далее видеозапись распространилась в социальных сетях и широко обсуждалась.

В сюжете президент приглашает таможенника к микрофону и спрашивает про его биографию и имущество. В частности, Эмомали Рахмон спросил у таможенника, сколько у того домов и машин, где он учился.

После ответов Раджабзода президент уличил его лжи и повторял: «Говори правду! У меня есть данные».

Эмомали Рахмон сообщил, что его исключили из университета за неуспеваемость, что он никому не подчиняется.

«Почему говоришь от имени детей руководителя страны? Вот он молодой кадр. Грехов у тебя больше чем волос на голове. В какой структуре ты бы не работал, тебя ото всюду увольняли. А как приняли на эту работу, я не знаю. Никому не подчиняется. Даже не здоровается. Что, спустился с небес? Закон для чего и для кого? Безгрешен? Не имеешь недостатков?», - спросил его Эмомали Рахмон.

Президент поручил Шахбозу Раджабзода уволиться из занимаемой должности по собственному желанию, а также возвратить деньги, которые тот перевёл за рубеж.

«Пойдешь, напишешь заявление, и уйдешь. Учитываю твои молодые года, иначе сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет!», - отметил глава государства .

«Ни одно указание не останется невыполненным», - так в пресс-службе таможни прокомментировали решение президента, который после разговора с Раджабзода сообщил ему, что тот уволен.

Однако в ведомстве не уточнили, в каком году Шахбоз Раджабзода поступил на службу и сколько проработал в таможенных органах.

Сын врача семьи президента?

В выходные сюжет диалога президента с таможенником получил широкое распространение в соцсетях. Пользователи Facebook возмущаются, что таможенник остался ненаказанным, а всего лишь был уволен с поста.

Тем временем, СМИ сообщили подробности биографии Шахбоза Раджабзода. Он является сыном Музаффара Раджабова, который, якобы, является врачом семьи президента.

"АП" уточнила, что Музаффар Раджабов занимает должность главврача Республиканского клинического центра кардиологии. В беседе с «АП» он не стал комментировать случившееся с его сыном.

«Я не в курсе его дел. То что было, было в отношении него. Я не хочу общаться на эту тему», - сказал Раджабов корреспонденту "АП" по телефону и бросил трубку.

По сообщению СМИ, за короткое время Шахбоз Раджабзода поднялся от простого лейтенанта до подполковника.

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