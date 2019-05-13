Находящаяся под защитой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев гражданка Ирана Отифех Пичанд заявляет, что ее семья находится в тяжелой ситуации. Они не могут официально устроиться на работу, не могут выехать в третью страну, но и помощи от Управления ООН не получают.

О причинах своего пребывания в Таджикистане Отифех рассказала, что она приехала в Душанбе из Ирана с мужем несколько лет назад в связи с тем, что они не приемлют существующий в Иране режим и им нравится более свободная, демократическая система правления.

«Мы приехали в Таджикистан почти семь лет назад. Официально работать не могли, выехать в третью страну не удавалось. На наши неоднократные заявления в Управлении ООН по беженцам нам обещали решить проблему, но в итоге прошло уже столько времени – никаких перемен», - говорит Пичанд.

По ее словам, не имея разрешения на трудовую деятельность и не получая регулярно пособия, они с мужем, на свой страх и риск, вынуждены были иногда подрабатывать, где попало, но сейчас вовсе оказались в тяжелом положении.

«В последний раз получили пособие в УВКБ ООН 3 года назад. Тогда нам выдали 150 долларов. На днях я в очередной раз посетила офис Управления, где оставила письмо с просьбой о помощи. Но мне отказали, не предоставив письменного ответа с объяснением. Мы живем в съемной квартире, хозяину которой ежемесячно нужно платить 1500 сомони, еще нужны деньги на питание, одежду. Никто не спешит нам помочь. Как нам быть?», - вопрошает женщина, обратившаяся в редакцию "АП".

Напомним, 6 августа 2014 года Отифех Пичан пыталась совершить акт самосожжения возле здания представительства ООН в РТ.

Ранее, 21 июля 2014 года она заявила в генеральную прокуратуру о факте ее изнасилования со стороны сотрудника милиции.

В интервью «АП» сама Отифех Пичанд, которая после попытки самосожжения попала в столичный ожоговый центр, тогда рассказала, что на этот отчаянный поступок она решилась потому, что «представительство ООН в Таджикистане безразлично к ее судьбе».

«Вечером 6 августа я в очередной раз пошла в представительство ООН и хотела попросить их обеспечить мне безопасность, поскольку тот человек, на которого я заявила в генеральную прокуратуру, всячески пытается морально давить на меня. Это все, а также то, что никто, даже представительство ООН в Таджикистане здесь не хочет мне помочь, вынудило меня к тому, что я решила поджечь себя. Я успела лишь выпить бензин, голова сильно начала кружиться и все внутри начало гореть, я уже не в состоянии была завершить начатое. Я упала в обморок», - рассказала тогда она в интервью «АП» по телефону.

По словам Пичанд, в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев она обращалась за помощью несколько раз, но представители УВКБ ООН оставляли рассмотрение ее обращения "на потом", отмечая, что ей обязательно перезвонят.

«И в тот день, когда я к ним пришла, меня снова попросили ждать звонка», - рассказала Отифех Пичанд.

Между тем, как сообщили в центре по связям с общественностью УВКБ ООН в Таджикистане, согласно Правилам конфиденциальности относительно информации о беженцах, в Управлении не могут дать подробный комментарий относительно индивидуального кейса беженки из Ирана.

«Вместе с тем, сообщаем, что с 2014 года практика отправки беженцев, находящихся в республиках Центральной Азии, в третьи страны, прекращена. По вопросу об оказании помощи беженцам уточняем, что бюджет организации не позволяет помогать всем нуждающимся. Материальная помощь оказывается только самым бедным», - сообщили "АП" в центре по связям УВКБ.

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