В минувшую субботу, 11 мая, наш соотечественник Кирилл Медников, который входил в команду «Газгольдер» рэпера и музыкального продюсера Басты, покинул проект. Баста не выбрал Кирилла в следующий этап песенного конкурса.

В шоу «Песни» на ТНТ продолжается этап концертов, но, к сожалению, наш соотечественник Кирилл Медников продолжить свое участие на нем не сможет. Хотя, его совместное выступление с популярной российской певицей IOWA понравилось всем членом жюри.

Российская актриса, телеведущая и комик Екатерина Варнава отметила:

- Кирилл, ты был настолько прекрасен в этом номере и в этой песне, что я очень хочу эту песню себе в плэйлист. Чтобы она очень громко играла у меня в ушах и очень-очень громко играла в машине. Только надо купить машину. И что самое важное, Кирилл, ты здесь не зря, - поддержала таджикистанца Варнава.

Баста также поблагодарил Кирилла и Катю IOWA за «удивительный номер».

По регламенту конкурса, каждую неделю продюсеры должны выбрать из двух участников, набравших меньше всего голосов телезрителей, того, кто покинет проект. По итогам прошлой недели меньше всего голосов в команде «Газгольдер» набрали Кирилл Медников и грузинская исполнительница Аника. Наставник «Газгольдера» Баста оставил в проекте Анику, хотя признался, что это решение далось ему очень тяжело:

- Кирилл, ты человек, который мне сразу же понравился на предварительных кастингах. Твоя, на первый взгляд, простенькая музыка под гитарку оказалась большим кладом для меня. Я хочу поблагодарить тебя за каждый трэк, за каждый выход на сцену, за то доверие, которое ты оказал мне и тем людям, которые делают этот большой праздник, - подытожил Баста.

Кирилл в своей прощальной речи признался, что готовился к этому моменту:

- Я все понимал… и у меня родились три предложения. Во-первых, Василий Михайлович (прим. авт. - Баста), вы у меня здесь (прим. авт. в сердце). Во-вторых, на этом проекте я прошел большой путь преодоления себя. И, в-третьих, надеюсь, что когда-нибудь в России настанет такое время, когда музыка, которая идет отсюда (прим. авт. из сердца), будет цениться больше.

Чуть ранее в интервью «АП» Кирилл сообщил, что в случае неудачи на шоу «Песни» на ТНТ, музыка в его жизни отойдет на второй план и станет скорее хобби, чем профессией.

Кирилл Медников в 2013 году поступил в Московский институт стали и сплавов на специальность «Технологические машины и оборудование», сейчас учится уже в магистратуре, готовится летом защищать диплом.

Однако, какие дальнейшие планы у исполнителя, он пока не сообщает.

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