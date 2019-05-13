Торжественная церемония чествования лучших семей города Худжанда состоялась в преддверии Международного дня семьи, который отмечается 15 мая, во Дворце бракосочетания города.

«Эти семейные пары являются образцовыми в своих махаллах и номинированы, как лучшие и примерные, жителями и махаллинскими комитетами. Они прожили долгую совместную жизнь в любви, мире и взаимопонимании, преодолевая вместе все превратности судьбы. Именно поэтому они являются примером для подражания для всех молодых семей и молодоженов города», - сообщил «АП» пресс-секретарь главы города Худжанда Маъмурхон Юсуфов.

пресс-служба председателя города Худжанд

Трехдневные путевки в туристическую поездку в город Самарканд образцовым семейным парам города Худжанда - семье литераторов Наджимовых из махалли Масджиди Савр, семье восстановителей конституционного строя Рахимовых из махалли Тути калон, семье работников сферы благоустройства города Нишоновых из махалли Сугдиён, семье интелегентов Косимовых из махалли Сайхун, семье учителей Бободжоновых из махалли Навбахор и молодой семье Джалоловых из махалли "1 мая" вручил глава города Худжанда Маъруф Мухаммадзода.

пресс-служба председателя города Худжанд

Им также были вручены свежеизданные книги «Нигина и Мирмалик» известного писателя Додохони Эгамзода.

Вручая путевки, глава города Худжанда Маъруф Мухаммадзода отметил, что «семья – это основа нашей жизни, на семейных ценностях держится все общество».

«Семья бывает крепкой, когда она основана на взаимной любви, верности и преданности, в семейной жизни важную роль играют терпение и выдержка, взаимовыручка, взаимопонимание и толерантность. В семьях, которые вы создали, рождаются лучшие традиции, которые необходимо передавать молодому поколению», - сообщил мэр Худжанда.

пресс-служба председателя города Худжанд

В прошлом году в День семьи 9 семей-долгожителей из Худжанда были поощрены туристическими путевками в древний Самарканд.

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