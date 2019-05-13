Завтра, 14 мая в Душанбе пройдет первый Фестиваль культуры иностранных студентов. Инициатором мероприятия выступает Комитет по делам молодежи и спорта страны.
По данным комитета, в фестивале примут участие студенты из различных стран мира, которые обучаются в вузах Таджикистана.
Свои культурные программы, в том числе песни и танцы представят студенты из Афганистана, Китая, Японии, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Индии, Туркменистана, России и Турции.
Свое мастерство также покажут и таджикские студенты.
Фестиваль проводится с целью солидарности молодежи мира в рамках Дня молодежи Таджикистана, который отмечается ежегодно 23 мая.
Фестиваль будет проходить в Амфитеатре Парка культуры и отдыха имени Фирдавси. Начало мероприятия в 18.00.
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