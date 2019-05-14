На востоке Афганистана в городе Джелалабад произошли четыре взрыва, в результате которых погибли четыре человека и ранены около 20, сообщает агентство Pajhwok.

Взрывы раздались на площади Талаши после вечерней молитвы во время ифтара (разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан).

10:21 13 мая

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Местные власти назвали взорвавшиеся бомбы самодельными взрывными устройствами.

Очередной теракт зафиксирован после того, как 9 мая в Катаре без особых прорывов завершился шестой раунд мирных переговоров между США и делегацией «Талибана». На нем обсуждались полный вывод иностранных войск и непредоставление убежища на территории Афганистана другим террористическим группировкам.

По итогам встречи спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад назвал прогресс в переговорах медленным и призвал стороны конфликта принять меры для сокращения уровня насилия, передает ИА "Фергана".

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