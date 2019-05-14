14-15 мая 2019 года в Душанбе состоится второе заседание технической экспертной группы Алматинского процесса - региональной межгосударственной инициативы по миграции.

Государственные служащие из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Узбекистана, а также эксперты ООН продолжат диалог и обмен информацией по различным вопросам миграционных потоков, включая проблемы защиты беженцев в Центральной Азии и в регионе в целом.

Алматинский процесс по защите беженцев и международной миграции - это региональная консультативная площадка, направленная на совместное решение многочисленных задач, обусловленных сложной динамикой миграции в регионе. Данное заседание является вторым мероприятием за последние три месяца, которое проходит в Душанбе под председательством Таджикистана, что продолжится в период 2019-2020 гг.

"Миграция является быстро меняющимся явлением, и Алматинский процесс предлагает правильную платформу для обсуждения нашего реагирования на новые вызовы", - сказала начальник Управления миграции населения Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана Саидасрор Саидов.

Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Турция и Туркменистан в настоящее время являются членами Алматинского процесса. Иран и Пакистан являются государствами-наблюдателями. Международная организация по миграции - Агентство ООН по миграции (МОМ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев - Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) - оказывают организационную, материально-техническую и экспертную поддержку Алматинскому процессу.

"Государства имеют суверенное право контролировать свои границы и регулировать условия въезда и пребывания любых лиц на своей территории; в то же время гуманитарный принцип защиты нуждающихся не должен быть проигнорирован. Обязательство государств имеет первостепенное значение для эффективного управления смешанными миграционными потоками и поддержания пространства для гуманитарного убежища", - подчеркивает Вито Трани, представитель УВКБ ООН в Таджикистане.

УВКБ ООН представит законодательную практику, регулирующую вопросы беженцев и убежища в странах Центральной Азии, а также важность управления данными, и проинформирует о первом Глобальном форуме по делам беженцев, который будет проведен на уровне министров в Женеве в декабре 2019 года. Обзор миграционной ситуации и систем учета мигрантов в странах-членах Алматинского процесса будет представлен представителями правительств.

"Это молодая и амбициозная платформа. Его члены работают над стратегиями на ближайшие годы для решения различных проблем миграции в регионе. МОМ поддерживает Алматинский процесс и будет помогать во всех областях управления миграцией, представляющих интерес для его государств-членов", - говорит Виктория Касабян, глава Алматинского офиса МОМ в Казахстане.

Кристина Транка, Глава миссии МОМ в Таджикистане считает, что «Алматинский процесс сводит вместе специалистов для выработки координированных действий по обеспечению безопасной миграции».

"На этом заседании МОМ представит свой Глобальный портал миграционных данных и индикаторы управления миграцией, а также проинформирует о новой исследовательской инициативе по миграции молодежи из Центральной Азии", - сообщила она.

Второе заседание технической экспертной группы Алматинского процесса организовано в рамках проекта "Азиатская региональная программа по миграции", финансируемого Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Государственного департамента США (БНБМ США).

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