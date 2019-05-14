«МегаФон Таджикистан» первым в стране запускает полноценное телевидение для пользователей мобильного интернета. С приложением «Арбуз ТВ» абоненты оператора получат доступ к пакетам «Оптимальный» и «Максимальный», включающим 50 и 70 самых популярных телеканалов и возможность для просмотра ТВ в любом удобном месте. Цена услуги – соответственно 70 или 100 сомони в месяц. Отдельно платить за интернет-трафик при просмотре не нужно.

Спорт, лучшие сериалы, мультфильмы, познавательные передачи – каждый пакет «Арбуз ТВ» включает каналы для всех членов семьи. Смотреть их можно на смартфонах и планшетах с операционной системой Android, версия для iOS будет также доступна в самое ближайшее время. Мобильное телевидение будет под рукой везде, где работает сеть «МегаФон Таджикистан» – дома, на работе, за городом, в парке или кафе. В настоящее время подобная услуга доступна только абонентам «МегаФон Таджикистан».

«Все больше наших клиентов смотрят видео с мобильных устройств. Мы предлагаем им упростить поиск любимых фильмов и передач – в приложении «Арбуз ТВ» много качественного лицензионного контента, а интернет-трафик при просмотре телеканалов не тарифицируется. Это удобнее и выгоднее, чем скачивать или смотреть видео онлайн вне приложения. Наши абоненты получат доступ к огромному количеству программ, среди которых наверняка найдется то, что нравится именно им», – рассказывает коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

Стать пользователем «Арбуз ТВ» очень просто: приложение можно скачать в Play Маркет. Затем следует выбрать один из двух пакетов. Для подключения «Оптимального» нужно отправить USSD-команду *808*1#. Расширенный пакет «Арбуз ТВ – Максимальный» подключается командой *808*2#.

Абонентская плата за пакет списывается каждые 30 дней. Если средств на балансе недостаточно, доступ к услуге приостанавливается до тех пор, пока на счете не появится достаточная сумма. Тогда абонентская плата за пакет списывается снова, и мобильное ТВ будет доступно следующие 30 суток. Все подробности – на сайте оператора.

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