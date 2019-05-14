В казахстанских учебных заведениях может появиться новый предмет - "Назарбаевоведение".
Автором идеи о разработке нового предмета и написания нового учебного пособия является кандидат экономических наук, профессор Нурали Уткельбаев из Шымкентского университета, который уже получил положительный ответ из министерства образования и науки, передает Tengrinews.kz.
Как подсчитал профессор, к настоящему времени труды Нурсултана Назарбаева - выступления, доклады, послания народу, интервью, научно-социологические статьи, книги на злободневные темы - составляют 101 том.
"Они охватывают политические, экономические, общественно-социологические, исторические аспекты становления и развития нового независимого государства. Порою они имеют глобально-планетарный характер", - отметил Уткельбаев.
Автор признается, что определить разделы и главы предлагаемого курса задача не простая.
"Потребуется коллективный разум. Начать стоит с разработки примерной программы курса и желательно обсудить ее проект публично", - предлагает он.
"Следующим шагом будет написание учебника или учебного пособия коллективом высококвалифицированных авторов. Во главе этой ответственной научно-педагогической работы должно стоять Минобразования и науки Казахстана", - добавил шымкентский ученый.
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Abbosbek Vokhidov3 часа назад
У нас в Узбекистане тоже был такой урок- Уроки Президента. Читали его книги. Скукота
ShaITan3 часа назад
skora tam revoluciya budet'
Справедливость3 часа назад
А в России Путиноведение, а в Украине .....а в Таджикистане......