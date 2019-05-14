В Туркменистане частные операторы, снимающие видео свадеб и прочих семейных торжеств, должны относить все отснятые материалы для просмотра и одобрения участковыми и министерством национальной безопасности. О том, что оно было показано силовикам, заказчик знать не должен, передает Хроники Туркменистана.

До марта видео просматривали только участковые, потом видео также стали отправлять сотрудникам МНБ, которым на просмотр требуется два дня. При этом оператор должен убедить хозяев, что задержка обоснованная и это время требуется для монтирования заказанного ролика.



По словам операторов, сотрудники МНБ просят их целенаправленно снимать моменты, когда нетрезвые гости что-то обсуждают. Эти кадры в окончательный монтаж не попадают, но остаются у силовиков.



Состоятельные люди обычно нанимают по два-три оператора, каждый из которых относит отснятый материал участковому и МНБ. Если последним что-то не нравится на видео (поведение гостей, одежда девушек или портрет президента висит криво), материал долгое время не возвращается оператору.

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