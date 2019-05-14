Национальный банк Таджикистана просит пользователей банковских услуг сообщать о недостатках, с которыми они сталкиваются в кредитных организациях страны.

В регуляторе считают, что это поможет устранить возникающие во время банковского обслуживания проблемы и защитить права пользователей банковских услуг.

Данная мера принимается в целях продвижения политики президента Таджикистана Эмомали Рахмона, направленной на повышение доступа населения к качественным финансовым продуктам и доверия людей к банкам, подчеркнули в НБТ.

Пользователи банковских услуг могут обратиться со своими жалобами по телефонам доверия (+(992) 44- 600-15-20, +(992) 44- 600-31-41) или по электронной почте ([email protected]).

Также можно обратиться напрямую к председателю НБТ по электронной почте [email protected].

Президент недоволен

10 мая президент республики поверг критике банковскую систему страны, отметив, что там сохраняются множество структурных недостатков.

«Кроме того, несоблюдение принципов корпоративного управления и низкий уровень квалификации и опыта специалистов банковской сферы послужили причиной падения доверия населения к банковской системе», - сказал он.

Глава государства поручил руководству НБТ «усилить свою деятельность в сфере развития банковской системы и восстановления доверия населения к банкам путём активизации банковского контроля, оценки актива банков и постоянного мониторинга рынка банковских услуг».

Президент в очередной раз указал на необходимость увеличения численности женского пола среди сотрудников кредитных организаций страны. Он отметил, что неоднократно говорил об этом, однако количество мужчин в банках страны до сих пор превалирует.

Глава государства подчеркнул, что часто встречается, когда в региональных филиалах банков работают «упитанные молодые мужчины», которые выполняют функции кассира.

«Разве парни весом по 100-150 килограммов могут довольствоваться зарплатой в 700-800 сомони, которые они получают в месяц? Этих денег не хватило бы им на недельный обед в местной столовой, тем более, они не будут обедать в столовой, они обедают в ресторане», - отметил президент.

По словам президента, чтобы располагать достаточными средствами, такие сотрудники банков идут на хищения средств банков и другие неправомерные действия.

Глава государства считает, что подобным здоровым упитанным парням было бы кстати работать на Рогунской стройплощадке, а не сидеть в банках.

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