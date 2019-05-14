В Миссии ООН по содействию Афганистану глубоко обеспокоены по поводу безопасности мирных жителей страны – первая неделя священного для мусульман месяца Рамадан омрачена вспышкой насилия.

«Нет и не может быть оправдания нападениям на мирных жителей», - заявил Спецпредставитель Генсека по Афганистану Тадамичи Ямамото, которого цитирует Центр новостей ООН.

В Миссии ООН решительно осудили нападение на сотрудников неправительственных организаций, совершенное в Кабуле боевиками движения «Талибан» 8 мая.

В результате теракта погибли шесть человек, еще 28 получили ранения.

«Насилие совершено в отношении гражданских лиц, которые пытаются улучшить жизнь всех жителей Афганистана», - заявил Ямамото, который возглавляет Миссию ООН в этой стране.

Ранее в провинции Баглан накануне Рамадана террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в здание отдела полиции. В результате полицейский участок был разрушен, есть жертвы не только в рядах стражей порядка, но и среди мирного населения, включая женщин и детей.

Эти кровавые нападения происходят на фоне сообщений об эскалации конфликта в разных регионах Афганистана, в результате чего также страдают рядовые афганцы. Люди гибнут не только от рук боевиков – Миссия ООН ведет расследование сообщений о мирных жителях провинций Фарах и Нимроз, попавших под обстрел Международных сил, пытавшихся уничтожить предприятие по производству наркотиков.

В сообщении Миссии говорится также о том, что ее сотрудники, в соответствии с мандатом, полученным от Совета Безопасности, продолжат отслеживать ситуацию с безопасностью мирных афганцев и оповещать общественность о происходящем.

В ООН призывают все стороны конфликта в Афганистане выполнять свои обязательства в рамках международного права и защищать мирное население в ходе военных действий.

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