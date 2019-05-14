Государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк» приступил к приобретению акций ликвидированного АООТ «Сангтуда» у населения и организаций.
Процесс выкупа акций начался 13 мая и продлится до 31 декабря 2021 года, сообщил «АП» пресс-секретарь ГСБ «Амонатбанк» Сайфулло Салимов.
Расплачиваться за каждую акцию, стоимостью 10 долларов, банк будет национальной валютой с конвертацией в день обращения.
Держатели акций могут обратиться в ближайший филиал «Амонатбанка».
Между тем, покупательная способность доллара за последние 20 лет снизилась более чем в десяти раз. Если, к примеру, двухкомнатную квартиру в Душанбе в конце 90-х годов можно было купить за $2,5 тыс, то сегодня такая квартира в среднем стоит не менее $30 тыс.
В конце прошлого года правительство своим постановлением поручило соответствующим ведомствам направить 10 млн сомони для оплаты номинальной стоимости акций ликвидированного АООТ «Сангтуда», принадлежащих физическим и юридическим лицам.
Средства на приобретение акций выделяются за счет полученных правительством дивидендов от деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1». Данному таджикско-российскому обществу было поручено обеспечить выплату дивидендов за годы своей деятельности до 2017 года включительно.
Ранее, в феврале этого года, глава «Амонатбонк» Сироджиддин Икроми сообщил «АП», что в рамках постановления правительства создана рабочая группа, которая занимается вопросом приобретения у физических и юридических лиц акций ликвидированного АООТ «Сангтуда» по их номинальной стоимости
По его словам, в 1996 году, когда еще не было действующей таджикской валюты – сомони, каждая акция «Сангтуды» продавалась за 3 тысячи таджикских рублов.
Икроми отметил, что после перехода в 2000 году на новую валюту, эти 3 тысячи рублов стали равны 3 сомони (1 сомони = 1000 таджикских рублов).
Однако, подчеркнул он, глава государства поручил платить 100 сомони за каждую акцию вместо положенных 3 сомони.
АООТ «Сангтуда» было учреждено в 1996 году. В том же году была произведена первая эмиссия акций будущего предприятия. Цена одной акции на момент выпуска составляла 3 тысячи таджикских рублов.
Накопившиеся от реализации акций деньги на специальном счете в «Амонатбонке» впоследствии были направлены на реализацию таджикско-российского проекта по строительству «Сангтудинской ГЭС-1» в качестве вклада правительства Таджикистана.
Владельцам акций обещали дивиденды после введения в эксплуатацию первого агрегата «Сангтудинской ГЭС-1».
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