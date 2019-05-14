Хоким (мэр) Ташкента Жахонгир Артыкходжаев работает в ненормированном режиме, а его зарплата составляет 3 миллиона 200 тысяч сумов ($378,33). Об этом он сам заявил в интервью YouTube-каналу Alter Ego, пишет ИА Фергана.

Артыкходжаев рассказал, что его рабочий день длится с 8 часов утра до 12 ночи. Он добавил, что недавно, в воскресенье, ему удалось прийти домой в 8 часов вечера и он впервые за четыре месяца поужинал с семьей. Журналист поинтересовался, не трудно ли хокиму работать в таком режиме. Тот ответил, что никто не заставляет чиновников трудиться круглыми сутками. Но совесть не позволяет ему завершить рабочий день, когда он видит невыполненную работу.

После этого журналист напомнил, что недавно Минфин Узбекистана рассекретил размер зарплат чиновников. Но речь шла только об окладах, а полный размер не раскрывается. Журналист спросил, мог бы Артыкходжаев сам назвать свою зарплату.

«Три миллиона двести», — ответил чиновник и улыбнулся.

Журналист спросил, какую зарплату госслужащего хоким считает идеальной. Артыкходжаев ответил, что в Узбекистане это невозможно определить, потому что чем больше зарплата, тем больше у человека расходов.

При повышении зарплаты люди сразу начинают устраивать роскошные свадьбы и строить трехэтажные дома.

"Мне хватает своей зарплаты, я за других не могу отвечать", — заключил он.

Артыкходжаев не согласился с предположением журналиста касательно того, что недостаточный уровень зарплаты может отрицательно влиять на качество работы. Затем мэр вспомнил учителей и врачей и признал, что иногда маленькие зарплаты все же вредят делу. Но в финале своих рассуждений он пришел к выводу, что зарплата и качество работы не так сильно связаны.

Зато хоким согласился, что в Узбекистане работе чиновников сильно вредит так называемый микроменеджмент — когда высокопоставленный руководитель вынужден лично вникать даже в самые мелкие проблемы. Артыкходжаев заявил, что всякого рода мелочи действительно сильно осложняют его работу. Также хоким сказал, что управление городом практически не отличается от управления крупными компаниями, которым он занимался в прошлом.

Касательно коррупции Артыкходжаев признал, что хокимият долгое время оставался самым слабым звеном управления и «кормил многих людей». Сейчас, как уверяет хоким, все радикально изменилось. При этом он считает, что около 50% негативных публикаций о чиновниках в прессе являются заказными. По мнению хокима, заказчиками могут быть как раз те люди, которые недовольны переменами и хотели бы оставить все по-старому.

Артыкходжаев был назначен хокимом Ташкента в апреле 2018 года. До этого он был директором предприятия «Артель Инжиниринг» и возглавлял ГУП Tashkent-city. Также Артыкходжаев является основателем группы компаний Akfa.

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