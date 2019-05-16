В рамках проекта «Совершенствование системы отчетности и урегулирования гендерного насилия в Таджикистане» 15-16 мая в Душанбе пройдут тренинги для сотрудников местной системы министерства внутренних дел Таджикистана.

Тренинги организованы Фондом Евразия Центральной Азии – Таджикистан (ФЕЦА - Таджикистан) при финансовой поддержке Европейского союза.

Участники тренинга - сотрудники из 15 целевых районов и 14 инспекторов по предотвращению насилия в семье, будут обучаться содержанию и применению инструкции «По организации работы сотрудников органов внутренних дел по предотвращению, пресечению и реагированию случаев насилия в семье».

Основной целью проведения данных информационных тренингов для участковых инспекторов является их своевременная информированность о наличии данной инструкции. Эксперты объяснят применение и налаживание системы перенаправления и взаимодействия между субъектами местных исполнительных органов государственной власти.

Эти навыки предусмотрены для упрощения, а также налаживания системы своевременного реагирования, предотвращения и оказания помощи, а при необходимости, перенаправления в нужные государственные структуры.

Делается всё это для максимально качественного предоставления юридической, психологической, медицинской помощи, защиты прав людей, которые подверглись насилию в семье.

ФЕЦА – Таджикистан прилагает все усилия для реализации данного проекта и заинтересован в правильном его внедрении в системы госорганов и органов внутренних дел.

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