Импорт товаров в Таджикистан превалирует над экспортом продукции более чем в три раза.

Согласно данным статистического ведомства страны, импорт товаров за четыре месяца этого года осуществлен на сумму свыше $1 млрд 15 млн. Экспорт таджикской продукции за этот период произведен на сумму всего около $320 млн.

Объем импорта при этом растет, а экспорта – наоборот, падает.

Так, республика в январе-апреле этого года увеличила импорт товаров на более $51 млн (на 5,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года), а экспорт продукции снизился почти на $12 млн (на 3,6%).

Таким образом, торговый баланс сложился отрицательный, составив $695 млн.

В целом, внешнеторговый оборот Таджикистана за четыре месяца этого года составил более $1,3 млрд, что на 3,1% (почти на $40 млн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Республика в январе-апреле нынешнего года имела торговые отношения с 97 странами мира.

Главными торговыми партнерами страны за этот период были Россия (двусторонний товарооборот $332 млн), Казахстан ($277) и Китай ($180 млн).

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