Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках конференции «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, в частности незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью» встретился министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Глава Таджикистана на встрече отметил, что правительство страны уделяет большое внимание стратегическому сотрудничеству с Россией во всех сферах, в особенности, в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны рассмотрели перспективы развития отношений в садоводстве, виноградарстве, овощеводстве, увеличение товарооборота между странами и др.

Было отмечено, что в настоящее время экспортный потенциал фруктов, винограда, овощей и меда Таджикистана составляет более 2 млн тонн в год.

Также Эмомали Рахмон и Дмитрий Патрушев посчитали важным налаживание логистических работ с целью повышения показателей и создание центра оптового распределения в Таджикистане, создание совместных предприятий по производству упаковочных материалов, производственных холодильников и складов для содержания сельскохозяйственной продукции, сотрудничество в сфере семеноводства, птицеводства и др.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.