Компания Tcell приглашает всех в кино! Сервис «Видео-портал» от Tcell позволяет абонентам компании наслаждаться неограниченным просмотром фильмов, сериалов и мультфильмов, не затрачивая трафик мобильного интернета!

«Видео-портал» Tcell – это более 1000 фильмов, 1200 серий сериалов, 1500 серий мультфильмов в высоком качестве! Видеотека включает в себя фильмы разных эпох, стран и жанров: фантастика, триллеры, комедии, мелодрамы и многое другое. Для каждого любителя кино найдется именно то, что придется ему по душе.

Интернет-трафик при просмотре любых фильмов с «Видео-портала» не тарифицируется, абонентская плата за подписку к сервису составляет всего 1,3 сомони в день! Пользоваться «Видео-порталом» удобнее и выгоднее, чем загружать фильмы из глобальной сети или просматривать их онлайн.

Портал очень богат контентом для детей. Сюда включены только проверенные лицензионные детские фильмы, мультфильмы и мультсериалы. В глобальной сети при поисках любимых мультфильмов, дети могут случайно найти информацию, которая не подходит по возрастным ограничениям. На «Видео-портале» собрана коллекция действительно полезных, развивающих и интересных мультфильмов.

Новый контент добавляется в библиотеку регулярно. Обычно это делается не реже, чем раз в неделю.

С сервисом «Видео-портал», мобильный кинотеатр будет всегда с вами – на вашем смартфоне, планшете или компьютере. Вы можете просматривать видеотеку, где бы вы не находились: в транспорте, на природе, во время ожидания, когда необходимо занять малышей, или в свободные вечера.

Активируйте подписку на сервис «Видео-портал» от Tcell командой *4004# и наслаждайтесь просмотром! Подписка на «Видео-портал» доступна только для абонентов Tcell.

Информация о правилах подписки к видео-порталу также доступна по ссылке: www.video.tcell.tj

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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