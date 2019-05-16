На полях конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность", представительство Европейского Союза в Таджикистане организовывает параллельное мероприятие, которое посвящено теме "Реинтеграции семей иностранных боевиков-террористов".

Европейский Cоюз (ЕС) является одним из спонсоров международной конференции, которая состоится в Душанбе.

Недавние события в Сирии и Ираке обострили споры о перемещении иностранных боевиков-террористов и международных поездках террористов, говорится в релизе представительства.

«Крайне важно, чтобы иностранные боевики-террористы (как мужчины, так и женщины) понесли ответственность за свои деяния и при этом важно максимально повысить вероятность успешного судебного преследования в соответствии с действующим национальным и международным законодательствами. Будучи мировым лидером и партнером ООН в деле реализации инициативы "Женщины, мир и безопасность", ЕС хотел бы пригласить представителей органов власти и гражданского общества для обсуждения этого вопроса», - говорится в релизе.

ЕС готов поддерживать программы по наращиванию потенциала в третьих странах, которым приходится заниматься проблемой большого количества возвращающихся боевиков-террористов и их семей, включая детей, подростков и женщин.

Такие программы могут, например, поддерживать разработку мер политики, направленной на реинтеграцию людей и предоставление им доступа к базовым социальным услугам.

ЕС поддерживает регулярный диалог с властями Таджикистана на предмет гендерного равенства, защиты женщин и девушек, и рассматривает этот вопрос в качестве межсекторального приоритета в двусторонних программах помощи в целях развития, финансируемых Европейской Комиссией.

Параллельное мероприятие откроет заместитель Генсека по вопросам общеевропейской политики безопасности и обороны и реагирования на кризисные ситуации Европейской внешнеполитической службы г-н Педро Серрано.

22 сентября 2015 года Европейская Комиссия и Европейская внешнеполитическая служба приняли новую рамочную программу для внешнеполитической деятельности ЕС в сфере гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Эта рамочная программа рассчитана на период 2016–2020 годов и направлена на оказание поддержки странам-партнерам, в частности, развивающимся странам, странам-кандидатам на вступление в ЕС, и соседним с ЕС странам, для достижения ощутимых результатов в деле обеспечения гендерного равенства, являющегося важнейшей европейской ценностью, а также для достижения новых "Целей в области устойчивого развития (ЦУР)".

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