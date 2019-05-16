Платежные системы в соответствии с постановлением правительства «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи» не имеют право взимать проценты за пополнение баланса сим-карт мобильных телефонов и, проценты не взимаются, говорится в ответе Национального банка Таджикистана на статью Asia-Plus «Как владельцы терминалов делают на нас деньги».

«Согласно полученной информации, посредством терминалов самообслуживания, которые связаны с кредитными организациями, требования данного постановления выполняются, и проценты за пополнение баланса сим-карт с населения со стороны кредитных организаций не взимаются», - отмечают в НБТ.

В ответе регулятора говорится, что в настоящее время по всей республике действуют 2,2 тыс. терминалов по приему платежей, посредством которых можно оплатить более 200 услуг, в том числе за мобильную связь, интернет, электроэнергию, воду, коммунальные услуги и др.

Далее в ответе регулятора говорится, что «проценты все-таки в некоторых местах берутся, а чеки не выдаются».

«На данный момент ряд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основе договора с кредитными организациями функционирует в качестве банковских платежных агентов (субагентов), предоставляя населению услуги приема платежей.

К сожалению, в деятельности этих субагентов замечается невыполнение установленных в законодательстве и нормативных актах требований, в том числе, то, что абонентам не предоставляется чек во время осуществления платежа посредством терминалов или же взимается процент вразрез с требованиями постановления правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2016 года за №207-7», - подчеркивают в Нацбанке.

Отмечается, что ответственность за деятельность платежных агентов, по законодательству, полностью лежит на кредитных организациях, которыми они привлечены.

«НБТ письмом от 26 апреля этого года поручил кредитным организациям, которые привлекают юридические лица и индивидуальных предпринимателей в качестве банковских платежных агентов, обеспечить выдачу чека при приеме любых платежей посредством терминалов», - говорится в письме.

В Нацбанке заключают, что в случае выявления недостатков, связанных с предоставлением платежных услуг кредитными организациями, в частности услуг по приему платежей и привлечением банковских платежных агентов (субагентов), «в отношении кредитных организаций будут приняты безотлагательные исправительные и действенные меры, установленные в законе».

Напомним, в статье Asia-Plus «Как владельцы терминалов делают на нас деньги» говорится о том, что во многих платежных терминалах с суммы платежа снимается процент, а чеки не выдаются. Мы провели эксперимент - из 14 проведённых платежей в различных частях столицы, только четыре терминала выдали нам чек.