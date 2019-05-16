Председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода призвал руководителей кредитных организаций прикладывать усилия для восстановления доверия населения к банкам.

Встреча главы регулятора с руководством банков и других кредитных организаций прошла накануне, 15 мая, в целях выполнения поручений президента Эмомали Рахмона, озвученных 10 мая этого года, сообщает пресс-служба НБТ.

14 мая президент сделал выговоры главе Нацбанка Джамшеду Нурмахмадзода и его заместителям Нуралиеву Джамолиддину, Хамидулло Машрабзода и Лоле Салимовой за ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.

На встрече с банкирами Нурмахмадзода отметил, что недостатки в банковской системе можно устранить следующими способами:

- внедрением денежно-кредитной политики НБТ;

- правильным контролем и оценкой банковской системы;

- предотвращением возможных потерь и сокращением уровня возможных рисков в банковской системе;

- налаживанием правильной кредитной политики и снижением процентной ставки;

- сокращением доли неактивных кредитов;

- привлечением иностранных инвестиций;

- повышением финансовой культуры населения.

На встрече был представлен разработанный Нацбанком проект Плана мероприятий по выполнению поручений президента.

Подготовленный проект содержит многочисленные меры по устранению существующих в банковской и страховой системах недостатков. Кредитным организациям было поручено подготовить свои предложения для последующего занесения их в разработанный проект, отмечает пресс-служба НБТ.

Также участники встречи обсудили вопросы, связанные с дедолларизацией экономики, снижением влияния иностранной валюты на рынке банковских услуг, платежеспособностью и капиталом банков, доступом населения к дешевым финансовым ресурсам, привлечением представителей женского пола в банковскую систему, особенно на тех должности, которые требуют от сотрудников материальной ответственности.

10 мая на встрече с работниками налогового, таможенного и банковского ведомств страны президент отметил, что в банковской системе сохраняется множество структурных недостатков.

«Несоблюдение принципов корпоративного управления и низкий уровень квалификации и опыта специалистов банковской сферы послужили причиной падения доверия населения к банковской системе», - сказал глава государства.

Президент поручил увеличить численность женского пола среди сотрудников кредитных организаций страны, где все еще в основном работают мужчины.

Объяснил свое поручение Эмомали Рахмон тем, что случаев хищения банковских средств самими же сотрудниками банков стало больше, а женщины являются более честными и более чисты на руку.

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