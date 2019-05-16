Боксер Баходур Усмонов недавно стал чемпионом Азии в полусреднем весе. Сейчас он готовится к мировому первенству. Спортсмен рассказал "АП", что его привело в бокс, и показал, как проходят его тренировки.
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