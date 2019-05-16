Таджикистан совместно с представителями Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и США провели заседание Рабочей группы по вопросам безопасности в формате C5 + 1 в Национальной библиотеке в городе Душанбе.

Марк Муди, исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии в Государственном департаменте США возглавил делегацию США при участии Посла США в Республике Таджикистан Джон Марка Поммершайма, таджикскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Музаффар Хусейнзода. Участники обсудили вопросы регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом и угрозу возвращения иностранных террористов, сообщается на сайте американского диппредставительства.

«Подлинный суверенитет, независимость и территориальная целостность региона по-прежнему имеют первостепенное значение для Соединенных Штатов, и мы будем продолжать работать в рамках C5 + 1 и посредством наших двусторонних усилий обеспечим достижение этих важных целей», - отметил на встрече посол США Марк Поммершайм.

Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Муди и делегаты обсудили региональные проекты по борьбе с насильственным экстремизмом, включая прошлые и будущие семинары в рамках C5 + 1 о том, как использовать взаимодействие милиции с общественностью, религиозную терпимость, привлечение молодежи и социальные сети для предотвращения вербовки в насильственный экстремизм.

Далее группа обсудила планы будущих встреч формата C5 + 1, отмечается в сообщении.

C5 + 1 является форматом диалога и платформа для совместных усилий, направленных на решение общих проблем, с которыми сталкиваются Соединённые Штаты и пять государств Центральной Азии. На первой встрече министров в формате С5 + 1, состоявшейся в Самарканде в ноябре 2015 года, шесть министров иностранных дел договорились сосредоточить внимание на трех основных секторах, представляющих общий интерес: безопасность, экономика и экологические проблемы.

На втором заседании министров в формате С5 + 1, состоявшейся в Вашингтоне в августе 2016 года, министры шести стран договорились запустить пять проектов в этих трех секторах, поддерживаемых ассигнованиями Конгресса США в размере 15 млн. долл. США. С момента образования формата C5 + 1 страны Центральной Азии все больше заинтересовались региональными подходами и рассматривают C5 + 1 как катализатор для совместных действий.

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