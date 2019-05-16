16 мая 1975 года первая женщина покорила Эверест. Японская альпинистка Дзюнко Табэи совершила успешный подъем на самую высокую вершину земного шара. А мы решили вспомнить историю о том, как пик Ленина (ныне Пик Авиценна) отнял восемь женских жизней.

Трагическая история гибели туристической группы Игоря Дятлова более полувека будоражит умы любителей таинственного и загадочного. Между тем происшедшее на перевале, получившем впоследствии имя руководителя погибшей группы, отнюдь не уникальное событие.

Спустя 15 лет после гибели Игоря Дятлова в горах Памира разыгралась не менее страшная трагедия. Её подробности тоже могли остаться тайной, если бы не радиостанция, благодаря которой происходящее стало известно буквально по минутам.

Все подробности той страшной трагедии ранее описала газета "Аргументы и Факты".

Семейное дело

К началу 1970-х годов одной из самых известных альпинисток СССР была Эльвира Шатаева.

Выпускница Московского художественного училища, комсомолка, спортсменка, красавица, Эльвира работала инструктором спорткомитета Киевского района города Москвы в ДСО «Спартак». Её увлечение горами началось с увлечения человеком - инструктором альпинизма Владимиром Шатаевым. Эльвира влюбилась в него, а вместе с ним и в горы.

Они поженились, и альпинизм стал их общим делом. Эльвира прогрессировала стремительно - штурмовала вершины Кавказа и Памира - и в 1970 году была удостоена звания мастера спорта СССР по альпинизму.

В 1971 году в составе мужской команды под руководством Владимира Шатаева Эльвира покорила высшую точку СССР - пик Коммунизма (7495 м), став третьей женщиной на этой вершине.

РИА Новости Женщин среди советских горновосходителей было не так много, как мужчин, но они уверенно завоевали авторитет.

В Советском Союзе подниматься выше было уже просто некуда, а в Гималаи советские альпинисты впервые отправились только в 1980-х. Но у Шатаевой появилась новая идея - покорить семитысячник силами исключительно женской команды.

Женская команда

При всём равенстве полов в экстремальных видах деятельности мужчины всегда опасаются оставлять женщин в одиночестве. Возможно, это связано с заложенной природой мужской функцией оберегать и защищать своих подруг.

Но Эльвире Шатаевой как раз хотелось выйти из-под этой опеки и доказать, что женская команда ни в чём не уступит мужской.

Первой целью стал пик Евгении Корженевской, который был одним из пяти семитысячников, расположенных на территории СССР.

В этой экспедиции, состоявшейся в 1972 году, вместе с Эльвирой Шатаевой участвовали Галина Рожальская, Ильсиар Мухамедова и Антонина Сон.

Восхождение завершилось успешно и было высоко оценено - участниц экспедиции наградили медалями «За выдающиеся спортивные достижения».

Через год Эльвира Шатаева организовывает новую женскую экспедицию, на сей раз на Северный Кавказ. Целью становится гора Ушба. Женская команда покорила северную и южную вершины двуглавой Ушбы.

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Пик имени вождя

В 1974 году Эльвира Шатаева выбирает в качестве новой цели пик Ленина (ныне - пик имени Абу Али ибн Сино). Планируется, что женская команда поднимется через скалу Липкина, взойдёт на вершину, а затем спустится через вершину Раздельная.

Ни о каком безрассудстве со стороны лидера группы речи не шло. Шатаевой предлагали и более сложные маршруты, но она отвергла их со словами: «Тише едешь - дальше будешь».

Пик Ленина, несмотря на высоту 7134 метра, считался едва ли не самым безопасным среди советских семитысячников. За первые 45 лет восхождений на эту вершину там не погиб ни один альпинист.

В команду Эльвиры Шатаевой вошли Ильсиар Мухамедова, Нина Васильева, Валентина Фатеева, Ирина Любимцева, Галина Переходюк, Татьяна Бардашова и Людмила Манжарова.

Шатаева с подругами stena.ee

Команда собралась в полном составе в Оше 10 июля 1974 года. Начались совместные тренировки, а также были проведены два акклиматизационных выхода. У тех, кто видел работу команды Шатаевой, не возникло никаких замечаний и нареканий: девушки работали с полной отдачей, не конфликтовали, прекрасно взаимодействовали друг с другом.

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В том сезоне Памир словно за что-то разгневался на альпинистов. 25 июля в снежной лавине погиб один из сильнейших альпинистов Америки Гарри Улин. Это был первый спортсмен, погибший на пике Ленина. В начале августа погибла швейцарка Ева Изеншмидт.

Погодные условия складывались крайне неблагоприятные. Тем не менее команда Шатаевой от планов восхождения не отказалась.

«Пока всё настолько хорошо, что даже разочаровываемся в маршруте…»

2 августа Эльвира Шатаева передала по радиостанции в базовый лагерь: «Осталось около часа до выхода на гребень. Всё хорошо, погода хорошая, ветерок несильный. Путь простой. Самочувствие у всех хорошее. Пока всё настолько хорошо, что даже разочаровываемся в маршруте…»

В это время на пике Коммунизма работали несколько мужских команд. Впоследствии возникла версия, что руководивший базовым лагерем легендарный советский альпинист Виталий Абалаков специально просил мужские команды подольше оставаться поближе к вершине, чтобы страховать команду Шатаевой.

Но девушки, в свою очередь, полагали, что такая опека нивелирует значимость их восхождения, поэтому медлили со штурмом вершины, взяв день отдыха.

4 августа около 17:00 Эльвира Шатаева сказала во время радиосвязи: «Погода портится. Идёт снег. Это хорошо - заметёт следы. Чтобы не было разговоров, что мы поднимаемся по следам».

О том, что происходило дальше, известно исключительно из данных радиообмена.

Пленницы вершины

5 августа в 17:00 Эльвира Шатаева сообщила: «Мы вышли на вершину». База ответила поздравлениями и пожелала успешного спуска. Но со спуском у женщин возникли серьёзные проблемы.

Из радиосообщения Эльвиры Шатаевой:

«Видимость плохая — 20–30 метров. Сомневаемся в направлении спуска. Мы приняли решение поставить палатки, что уже и сделали. Палатки поставили тандемом и устроились. Надеемся просмотреть путь спуска при улучшении погоды». Чуть позже она добавила: «Думаю, не замёрзнем. Надеюсь, ночёвка будет не очень серьёзной. Чувствуем себя хорошо».

На базе эти новости восприняли с тревогой. Ночёвка на вершине при пронизывающем ветре и низкой температуре не сулила ничего хорошего. Но и спуск при отсутствии видимости тоже был крайне опасен.

Утром 6 августа стало ещё тревожнее. Шатаева сообщила, что видимость не улучшилась, погода только ухудшается, и впервые обратилась с прямым вопросом к Абалакову: «Что нам посоветует база, Виталий Михайлович?»

База вела экстренные консультации с другими командами. Однако ясного ответа выработать было нельзя. Погода ухудшилась настолько, что в сторону вершины в этот момент не выдвигалась ни одна из команд. Видимости не было, следы предыдущих групп замело. Советовать девушкам спускаться в таких условиях можно было только при крайних обстоятельствах. Но и оставаться дальше на вершине было крайне небезопасно.

РИА Новости

Катастрофа

Переговоры и консультации продолжались до 17:00. Во время очередной радиосвязи Шатаева сообщила: «Мы хотели бы уйти с вершины вниз. Мы уже потеряли надежду на просвет… И мы хотим просто начать… по всей вероятности, спуск… Потому что на вершине очень холодно. Очень сильный ветер. Очень сильно дует».

И тут девушки запросили по радиосвязи консультацию врача. Выяснилось, что одну из спортсменок уже около суток рвёт после приёма пищи. Медик Анатолий Лобусев, которому изложили симптомы, был категоричен: группа должна начать немедленный спуск.

«Объявляю вам выговор за то, что не сообщили раньше о больной участнице. Срочно выполнить указание врача - сделать укол - и немедленно спускаться по пути подъёма, по маршруту Липкина», - передал по рации Шатаевой Виталий Абалаков.

Девушки начали спуск. Но около двух часов ночи 7 августа на пике Ленина разразился ураган. Чудовищный ветер, опасный и на равнине, здесь превратился в монстра, уничтожающего всё на своём пути.

Пик Ленина. РИА Новости

Утреннее сообщение 7 августа от женской команды было страшным: ураган разорвал палатки, унёс вещи, в том числе примусы. Ночью погибла Ирина Любимцева.

«Через 15 – 20 минут нас не будет в живых…»

Не прошло и пятнадцати минут после этого сообщения, как из базового лагеря вышел отряд советских альпинистов на помощь группе Шатаевой. Без всякого приказа, добровольно, вышли также французы, британцы, австрийцы и японцы, которые были к вершине ближе всего.

Мужчины не щадили себя, несмотря на то что видимость стала почти нулевой, а ветер сбивал с ног. Но они уже ничего не могли сделать.

В 14:00 Эльвира Шатаева сообщила: «У нас умерли двое - Васильева и Фатеева… Унесло вещи… На пятерых три спальных мешка… Мы очень сильно мёрзнем, нам очень холодно. У четверых сильно обморожены руки…»

База отвечала: «Двигаться вниз. Не падать духом. Если не можете идти, то шевелитесь, находитесь всё время в движении. Просим выходить на связь каждый час, если будет возможность».

Эти советы были единственным, чем в тот момент лагерь мог помочь девушкам.

Радио от женской команды в 15:15: «Нам очень холодно… Вырыть пещеру не можем… Копать нечем. Двигаться не можем… Рюкзаки унесло ветром…»

Последнее сообщение от группы пришло 7 августа в 21:12. Передачу вела уже не Эльвира Шатаева, а Галина Переходюк.

С трудом произносимые слова перебивались плачем. Наконец Галина с огромным трудом произнесла: «Нас осталось двое… Сил больше нет… Через 15-20 минут нас не будет в живых…»

После этого на базе ещё дважды слышали в эфире нажатие кнопки - кто-то пытался выйти в эфир, но сказать уже ничего не смог. Всё было конечно…

Последний приют на «Поляне эдельвейсов»

Когда ураган стих, до места трагедии первыми добрались японские и американские альпинисты. Они составили карту местонахождения тел, отметили их места расположения. При этом выяснилось, что количество тел не совпадает с численностью группы - одна из девушек исчезла.

Появилась безумная надежда — а вдруг хотя бы одной удалось выжить? Идти наверх и прояснить ситуацию должна была группа наиболее опытных альпинистов.

Поисковую партию возглавил срочно прибывший на Памир Владимир Шатаев, муж Эльвиры.

Владимир Шатаев и в этой ситуации показал себя профессионалом экстра-класса. Несмотря на сложные условия и тяжелейшую психологическую нагрузку, его группа нашла всех восьмерых погибших девушек. Восьмую, Нину Васильеву, нашли в разорванной палатке под телом Валентины Фатеевой - японцы её просто не заметили.

Альпинисты вырыли в снегу две могилы. В одной из них захоронили Нину Васильеву, Валентину Фатееву, Ирину Любимцеву. Во второй - Галину Переходюк, Татьяну Бардашову, Людмилу Манжарову, Эльвиру Шатаеву, Ильсиар Мухамедову.

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Как правило, альпинисты, погибшие высоко в горах, навсегда остаются там. Операция по спуску тел чрезвычайно сложна, затратна и опасна. Но в этом случае мужчины посчитали, что не имеют права оставить погибших девушек там, среди снега и льда.

Через год Владимир Шатаев подал в Спорткомитет заявку на проведение экспедиции по спуску тел членов команды Эльвиры Шатаевой. Опытный альпинист опасался, что его не поймут, сочтут, что он пытается таким образом справиться с личным горем.

Но в Спорткомитете всё поняли правильно и дали добро. Больше того, со всего СССР Шатаеву шли письма и телеграммы от добровольцев, желающих участвовать в операции.

У памятника альпинисткам, 2008 год stena.ee

Операция по спуску тел заняла 14 дней и была проведена идеально. Эльвиру Шатаеву, Нину Васильеву, Валентину Фатееву, Ирину Любимцеву, Галину Переходюк, Татьяну Бардашову, Людмилу Манжарову и Ильсияр Мухамедову похоронили у подножия пика Ленина, в урочище Ачик-таш, на «Поляне эдельвейсов».

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