В Алматинской области в Карасайском районе загорелся мусорный полигон. Жители Алматы начали жаловаться на запах гари, передает Zakon.kz.
В Карасайском районе около поселка Айтей 16 мая произошло загорание твердо-бытовых отходов полигона общей площадью 1 га.
"Тушение водой невозможно, так как имеется овраг глубиной 60-70 метров. На данный момент горящий мусор засыпается глиной, водой потушить невозможно, машины не могут туда подъехать", - сказали изданию в ДЧС области.
Общая площадь полигона 10,6 га.
Алматинцы пожаловались на неприятный запах гари и дым, передает Tengrinews.kz. Пользователи соцсетей пишут, что запах гари ощущается во всех районах города.
"В 9 часов утра в разных районах города стоит нестерпимая вонь. Уровень загрязнения воздуха достигает зимних значений. Пишут, что горит свалка в Каскелене. А значит, помимо рм 2.5, в этом дыму содержится масса других чрезвычайно токсичных веществ. Берегите себя, не выходите без необходимости, держите окна закрытыми", - написал пользователь Facebook Павел Александров.
По данным управления образования Алматы, к полудню 16 мая жалоб на состояние здоровья от детей не поступало. Отменять занятия в школах нет оснований, заверили в управлении.
"Мы школам рекомендуем, чтобы дети находились в помещении, пока учебный процесс не закончился. А когда смена закончится, мы детей держать не можем. Мы им рекомендуем, чтобы они сразу пошли домой. Классные руководители проводят инструктаж, чтобы дети не выходили на улицу, оставались дома, в квартирах. Воспитатели в детских садах не выводят детей на улицу. Все находятся в помещении. Медицинские работники в школах и детсадах находятся на местах. Руководители организаций образований вместе с ними и классными руководителями обходят кабинеты, дают рекомендации. Этот вопрос у нас контроле держится", - сообщили Tengrinews в Управлении образования.
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