16 мая - Международный день мирного сосуществования. Сделали вам чеклист, куда не желательно ездить в отпуск: там с вами не будут мирно сосуществовать.
Таджикская связь за три месяца потеряла почти 8 миллионов долларов
Впервые таджикский футболист сыграет в Лиге Европы
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Синоптики Таджикистана объявили о предстоящей стихии
В Алматы горит мусорный полигон, детям рекомендуют не выходить на улицу
Как таджикский боксер готовится к чемпионату мира
В Душанбе состоялось заседание рабочей группы по вопросам безопасности в формате С5+1
У главы НБТ появился план по восстановлению доверия населения к банкам
В Национальном музее Таджикистана проходит акция «Селфи в музее»
НБТ: Проценты в терминалах не должны брать, но некоторые нарушают требования
Таджикская связь за три месяца потеряла почти 8 миллионов долларов
Впервые таджикский футболист сыграет в Лиге Европы
Таджикистан пообещал Афганистану готовить специалистов в энергетике и медицине
Синоптики Таджикистана объявили о предстоящей стихии
В Алматы горит мусорный полигон, детям рекомендуют не выходить на улицу
Как таджикский боксер готовится к чемпионату мира
В Душанбе состоялось заседание рабочей группы по вопросам безопасности в формате С5+1
У главы НБТ появился план по восстановлению доверия населения к банкам
В Национальном музее Таджикистана проходит акция «Селфи в музее»
НБТ: Проценты в терминалах не должны брать, но некоторые нарушают требования
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