На XIV международном фестивале-конкурсе «Искусство объединяет мир» в городе Сочи представитель Таджикистана занял первое место.

Выпускник Республиканской средне-специальной школы-интерната искусств имени Атоева Сохибджон Хасанов занял первое место в номинации «Молодой композитор» (в возрасте 21-25 лет).

Цель конкурса – расширение разнообразного культурного сотрудничества между народами, содействие формированию талантов и развитию инновационной культуры, также изучение новых направлений художественно-творческих навыков молодых композиторов и исполнителей профессионально-творческих коллективов.

Ранее Сохибджон Хасанов занял первое место в 5-ом Международном фестивале-конкурсе «Красота и гармония в творчестве». Также в номинации «Молодой композитор».

Сохибджон Хасанов в настоящее время он учится на третьем курсе композиторского факультета Краснодарского государственного института культуры по учебному гранту Минкультуры Таджикистана.

Сохибджон является учеником одного из известных композиторов РФ, председателя Союза композиторов Краснодарского края, деятеля культуры России профессора Владимира Чернявского.

По словам молодого композитора, профессия композитора требует множества усилий.

«Не каждый может стать композитором, тут, кроме божьего дара, требуется множество усилий. Для сочинения музыкальных произведений требуется несколько дней. Иногда за месяц сочиняется одна композиция, но в конце все вычеркивается. Поэтому надо стараться, чтобы совершенствовать свой дар», - говорит Сохибджон.

По мнению Хасанова, «реп не является высоким искусством, а музыкальные композиции вечные» Он планирует после окончания учёбы возвратиться в Таджикистан и сочинять композиции для выдающихся певцов страны. Он также мечтает выступить в Италии.

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