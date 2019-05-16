Эмомали Рахмон сегодня принял прибывшего на конференцию по терроризму в Душанбе заместителя Генерального секретаря ООН Владимира Воронкова.

В ходе встречи был обсуждён комплекс вопросов двусторонних отношений Таджикистана с авторитетной организацией планеты — Организацией Объединённых Наций, сообщается на сайте главы государства.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что расширение и укрепление многосторонних отношений с ООН является одним из приоритетных направлений внешней политики Таджикистана, отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности и факторы, влияющие на стабильность в регионе, в частности, терроризм и его финансирование, организованную преступность и принятие новых форм деятельности террористическими группами, а также подчеркнули, что для их устранения необходимы совместные усилия и укрепление ведомств, ведущих борьбу против угроз современности.

«Таджикистан осуждает международный терроризм и экстремизм, является сторонником скорейшего осуществления «Совместного плана реализации Глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом в Центральной Азии» и «Плана операции Генерального секретаря ООН по предупреждению насильственного экстремизма», - сообщил Эмомали Рахмон на встрече.

Стороны посчитали целесообразным принятие конкретных мер для противодействия «чуме века», разрешения сложной политической обстановки в Афганистане, активизации действий против террористических групп, в том числе ИГИЛ, в северной части Афганистана, отмечает пресс-служба таджикского лидера.

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