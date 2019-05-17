В Душанбе 18 мая состоится 7-ое Совещание министров иностранных дел в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония». В преддверии встречи министр иностранных дел Японии Таро Коно рассказал о перспективах сотрудничества Японии со странами Центральной Азии.

"Прежде всего, я выражаю большую радость, что смогу ступить на землю Центральной Азии впервые после вступления в должность министра иностранных дел. Завтра я приму участие в 7-ом Совещании министров иностранных дел в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» в Душанбе и с нетерпением жду обсуждения вопросов будущего сотрудничества на этой площадке с министром иностранных дел Республики Таджикистан г-ном Сироджиддином Мухриддином и другими друзьями.

С момента обретения центральноазиатскими странами независимости наша страна непрерывно развивает «Историю сотрудничества» с государствами региона; в 2015 году состоялся исторический визит Премьер-министра Абэ в пять стран региона, в 2017 году мы отметили одну из важных вех истории - 25-летнюю годовщину установления дипломатических отношений. Что касается Таджикистана, то необходимо подчеркнуть, что визит Президента Рахмона в Японию в октябре прошлого года перевернул новую страницу в двусторонних отношениях.

В то время как отношения Японии со странами Центральной Азии всё ещё укрепляются, я намерен вновь подчеркнуть на завтрашнем совещании, что подход японской дипломатии к данному региону заключается в поддержании «открытого, стабильного и самостоятельного развития» этого региона и реализации совместной работы со всеми государствами, выступая в качестве «катализатора» регионального сотрудничества.

Правительство Японии поддерживает идею по укреплению взаимосвязанности в регионе, так как считает, что она пойдёт на пользу достижения более открытого внешнему миру развития Центральной Азии, не имеющей выхода к морю. В древней столице нашей страны Нара имеется сокровищница, где хранятся привезенные в VIII веке из Центральной Азии музыкальные инструменты, одежда, мечи, посуда и прочие предметы того времени. Это значит, что рассказать историю Японии без упоминания культуры и знаний, пересекавшихся по Шелковому пути, невозможно. Мы надеемся, что центральноазиатский регион в 21 веке станет новым коридором в Евразии, соединяющим его с Европой на западе через Каспийское море и Кавказский регион, на востоке - с Азией, на юге – с Индийским океаном и будет дальше развиваться.

В связи с этим хотел бы сказать, что инфраструктура региона, обеспечивающая поддержку таким коридорам, не должна строиться на подрыве финансовой устойчивости и самостоятельности страны, а должна быть доступна всем для справедливого использования без каких-либо препятствий. Наша страна намерена сотрудничать со своими партнёрами в целях создания высококачественной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами такими, как открытость, прозрачность, экономическая эффективность и финансовая стабильность целевой страны. При этом важное значение придается также развитию людских ресурсов, способных пользоваться и управлять ею, и это направление тоже включается в проекты в рамках диалога «Центральная Азия + Япония».

Между тем, одной из самых больших угроз в регионе на сегодняшний день является терроризм и насильственный экстремизм. На днях на Шри-Ланке произошли крупномасштабные террористические акты, которые привели к большому числу жертв. Мы решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях. Стабильность и безопасность Центральной Азии, которая имеет протяженную границу с Афганистаном, является необходимым фактором для мира и стабильности всего международного сообщества. Япония продвигала и будет продвигать содействие каждой стране региона в областях пограничного контроля, противодействия контрабанде наркотиков, терроризму и насильственному экстремизму, а также стабилизации обстановки в Афганистане.

Сотрудничество в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» развивается и в сельскохозяйственной сфере, непосредственно связанной с жизнью людей. Оно нацелено на то, чтобы каждая страна региона наслаждалась благами своего национального развития без чрезмерной зависимости их от каких-либо государств.

Вместе с тем, новый наземный коридор в Евразии обладает потенциалом, способствующим внести вклад в самостоятельное развитие региона. Это потенциал в сфере туризма. Было бы более плодотворно, если бы страны Центральной Азии действовали не разрозненно, а приложили совместные усилия, например, к созданию привлекательных туристических маршрутов по нескольким странам региона. Кроме того, продвижение взаимопонимания посредством туризма имеет важное значение для укрепления мира и дружбы в регионе. На завтрашнем совещании министров иностранных дел намечено обсуждение направления практического сотрудничества в данной сфере.

Содействие Японии, нацеленное на «открытое, стабильное и самостоятельное развитие» Центральной Азии, включая в вышеупомянутых сферах, определило приоритетным направлением вклад в развитие людских ресурсов, необходимых для государственного строительства. За последние 26 лет было принято более 10 тысяч стажеров из Центральной Азии и направлено более 3 400 японских экспертов в различных областях, в том числе сельское хозяйство, транспорт, экономика, здравоохранение, государственное управление, предотвращение стихийных бедствий и туризм. С большой радостью отмечаю, что среди прошедших обучение в Японии выпускаются кадры, которые на сегодняшний момент занимают высокие посты в правительстве Таджикистана или ведут активную деятельность в бизнесе.

Центральная Азия представляет собой регион, обладающий богатыми возможностями. Безусловно, каждая страна привлекательна сама по себе, но я уверен, что взаимодействие в рамках всего региона позволит, образно говоря, вызвать ещё более яркую «химическую реакцию». В 2004 году наша страна привела в действие первый в мире подобного рода формат Диалога «Центральная Азия + Япония» с надеждой сыграть роль «катализатора регионального сотрудничества». Поэтому нам доставляет большое удовольствие, что в марте прошлого года была проведена первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии и таким образом зародился прочный динамизм по продвижению регионального сотрудничества в целом.

Нет необходимости говорить о том, что сотрудничество в рамках диалога «Центральная Азия + Япония» поддерживается крепкими двусторонними дружественными отношениями с Таджикистаном. Таджикистан, имеющий протяженную границу с Афганистаном, является краеугольным камнем стабильности региона Центральной Азии. Стоит отметить, что в прошлом году отмечалась 20-летняя годовщина со дня смерти члена «Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в Таджикистане (МНООНТ)» господина Акино, который внес свой вклад в достижение мира Таджикистана. В том же году Президент Рахмон совершил визит в Японию в октябре прошлого года, и проводились важные мероприятия для дальнейшего развития двусторонних отношений, такие как встреча с Его Величеством Императором и встреча на высшем уровне с Премьер-министром Абэ. Укрепление двухсторонних отношений между нашими двумя странами не ограничивается визитом важных должностных лиц. Японский город Аомори в префектуре Аомори был выбран местом предолимпийской подготовки таджикских спортсменов перед Олимпийскими и Параолимпийскими Играми в Токио в 2020 году. Я уверен, что в результате проведения Совещания министров иностранных дел в рамках диалога «Центральная Азия + Япония» и двухсторонной встречи, отношение между Японией и Таджикистаном поднимется на качественно новый уровень.

В заключение хотел бы сказать, что в Японии 1 мая новый император взошел на престол и началась новая эра правления. Выражаю надежду, что мой нынешний визит откроет новую главу в «Истории сотрудничества» между Японией и Центральной Азией".