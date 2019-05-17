Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов приступил к написанию книги об алабаях. Согласно отчету, опубликованному в газете «Нейтральный Туркменистан», работа началась 16 мая в Ахалтекинском конном комплексе в предгорьях Копетдага, пишет ИА Фергана.

Бердымухамедов в тот день сначала покатался на ахалтекинце по кличке Шаполат, затем осмотрел новорожденных щенков алабая, которым дал клички «с учетом их отличительных особенностей», а потом в своем рабочем кабинете принялся писать книгу о качествах собак этой породы.

Книга, как обещают, будет основана на исторических сведениях, собиравшихся много лет в ходе археологических работ в Джейтуне, Алтындепе, Маргуше, которые считаются самыми древними поселениями в Туркмении. В Маргуше найдены захоронения этих собак, свидетельствующие об особом отношении к ним в древности, а в Алтындепе раскопаны терракотовые статуэтки алабаев.

В новой книге Бердымухамедов взялся за этимологические разыскания, выдвинул ряд гипотез о происхождении пословиц. Он рассказал, что в книге «повествуется о том, что на протяжении всей своей истории туркменский народ относился к сильным, отважным, умным, выносливым и преданным алабаям как к членам семьи».

По подсчетам «Ферганы», эта книга будет юбилейной сороковой после вышедшего в марте бердымухамедовского труда «У коня есть и преданность, и веселье», где излагается история совершенствования ахалтекинского скакуна, если только в творческой лаборатории туркменского президента не найдется другого, уже более готового к печати манускрипта.

В тот же день Бердымухамедов посетил пограничную службу, поздравил пограничников с Днем Конституции и Государственного флага Туркменистана и подарил им семь щенков алабая, чтобы собаки охраняли границу, когда подрастут.

Алабаи в Туркмении возведены в статус одного из символов государства. Официальные СМИ опубликовали фотографию президента в окружении этих символов: он стоит на туркменском ковре, постеленном на траву, в куртке цвета флага Туркменистана и держит в руках двух щенков алабая, а позади него находится ахалтекинский скакун.