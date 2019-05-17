17 мая 2003 года впервые в Таджикистане прошла церемония вручения премии "Суруди сол" ("Песня года"). Масштабное музыкальное мероприятие инициировала и организовала тогда радиостанция "Азия-Плюс".

Самое популярное ТВ-шоу, десятки артистов - самые лучшие звезды эстрады первой величины. В таком формате фестиваль проходил три года.

Потом "Суруди сол" под свою опеку взяло Министерство культуры страны. В ведомстве решили изменить формат эстрадного конкурса и включили в программу также народную и классическую музыку.

Как это было

Детище «Азия-Плюс» существует до сих пор. Но мало кто помнит, как проходил первый, легендарный конкурс.

Группа «Икбол», Парвина Шукруллоева, Манижа Давлатова – для многих конкурс был кульминацией творческой деятельности.

Певцов и песен слушатели выбирали сами. Каждую неделю они голосовали на радио «Азия-Плюс», по итогам составлялись чарты. В конце года лучшие выступали уже на одной сцене. Некоторые певцы писали песни специально для участия в конкурсе.

Первый фестиваль был настолько масштабным, что в зрительном зале сидели президент страны Эмомали Рахмон и тогдашний мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллаев.

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