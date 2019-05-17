Парламент Тайваня первым в Азии узаконил однополые браки. Таким образом, остров, который Китай считает своей провинцией, стал первым местом в Азии, узаконившим гей-союзы, сообщает Русская служба Би-Би-си.
За законопроект о легализации однополых браков проголосовали 66 парламентариев, против - 27.
Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Тайваня Цай Инвэнь - первая женщина, избранная на этот пост в 2016 году.
"17 мая 2019 года в Тайване победила любовь. Мы сделали большой шаг на пути к равенству и сделали Тайвань лучшей страной", - написала она в "Твиттере".
Перед голосованием Цай Инвэнь заявила: "Сегодня у нас есть шанс сделать историю и показать, что прогрессивные ценности могут укорениться в восточноазиатском обществе".
Согласно принятому закону, пары смогут подавать заявки на регистрацию в местном «реестре браков» и официально создавать семьи. В документе прописаны права однополых пар, в том числе право на наследство.
В 2017 году конституционный суд изменил определение брака в гражданском кодексе как союза исключительно между мужчиной и женщиной. Парламенту дали два года для принятия изменений.
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