В первом квартале этого года органами ЗАГС зарегистрировано 21,7 тысяч браков, что на 3,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Снижение регистрации браков наблюдается во всех регионах республики: в ГБАО – на 23,7%, в РРП – на 3,8%, в Хатлонской области – 3,1%, в Согдийской области – на 2,5%, в Душанбе – 1,8%.

Между тем, за три месяца этого года зафиксировано по стране 3 тыс. 173 развода, что на 3,8% (на 115 разводов) больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Рост количества разводов произошел во всех регионах республики, кроме Согдийской области и РРП. В ГБАО число разводов выросло на 40%, в Душанбе – на 17,6%, а в Хатлонской области – на 11%.

В Согдийской области и в РРП количество зарегистрированных разводов снизилось на 3,1% и 0,9% соответственно.

А население растет

Численность населения Таджикистана в первом квартале нынешнего года продолжала расти высокими темпами. Рост по сравнению с этим же периодом прошлого года составил 2,1%.

На 1 апреля этого года общая численность населения страны (с учетом мигрантов) составила 9 млн 166 тысяч человек.

Наиболее высокий прирост зафиксирован в Хатлонской области (2,4%) и РРП (2,3%), численность населения которых на 1 апреля достигла 3 млн 293 тыс. и 2 млн 129 тыс. человек соответственно.

Жителей Согдийской области и Душанбе за год стало больше на 1,8%. Количество согдийцев на 1 апреля составило 2 млн 666 тыс. человек, а душанбинцев – 850 тыс. человек.

Сравнительно низкими темпами росло население ГБАО – 1,1%. Численность населения этого региона на начало апреля составила 226 тыс. человек.

Отметим, что население Таджикистана с 1998 года ежегодно увеличивается в среднем на 2,1%. Это самый высокий прирост среди стран постсоветского пространства. К примеру, прирост населения в Туркменистане в прошлом году составил 1,8%, в Узбекистане – 1,5%, в Казахстане – 1,5%, в Кыргызстане – 1,5%.

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