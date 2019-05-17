Самая непопулярная реклама в Таджикистане – это реклама в Интернете, и в целом на медиа в республике самый низкий спрос в регионе, об этом и многом другом говорят медиаменеджеры Центральной Азии на форуме MediaWay 2019, который проходит сегодня в Алматы.

После того, как в 2010 году в Таджикистане была запрещена реклама сотовых операторов на местном телевидение, мобильные компании перенесли всю рекламу с ТВ на наружные баннеры, перегрели рынок, цены снизились, но до сих пор «наружка» является самым популярным видом рекламы в республике.

«Реклама на рынке Таджикистана распределена так: 21% занимает реклама на ТВ, 4% - онлайн, 20% - радио, 7 % - газеты, 48% – это наружная реклама», - сказал Шерали Джурабаев, директор представительства Sky Сentral Аsia в Таджикистане, выступая на алматинском медиафоруме.

По словам Джурабаева медленнее всего в Таджикистане растет диджитал-реклама, несмотря на то, что во всем мире это наиболее популярный вид рекламы.

По итогам 2017 года общий объем таджикского рекламного рынка находился почти на уровне 2008 года – около $9 млн. Для сравнения, объем рекламного рынка Кыргызстана в прошлом году составлял более $20 млн., а России – примерно $6,5 млрд.

Шерали Джурабаев Фото Internews

По мнению Шавката Собирова, представителя ресурса mediametrics.kz, недавний анализ показал, что в целом в Таджикистане очень низкая востребованность в медиа, тогда, как в Узбекистане наблюдается развитие именно онлайн-рынка.

Фирдавс Абдухаликов, председатель правления узбекской Национальной ассоциации электронных СМИ, утверждает, что ситуация в узбекских медиа действительно за последние два года сильно изменилась.

«В 2017 году в Узбекистане были открыты четыре новых телеканала, которые вышли на республиканский уровень. 14 негосударственных телестанций вошли в цифру. Зритель истосковался по новым продуктам, создаётся много креативного контента. Важно, что аудитория Узбекистана предпочитает «свой» контент», - говорит Абдухаликов.

Сейчас в Узбекистане функционируют 60 телеканалов. Впервые за 27 лет проведены первые рейтинговые исследования, которые показали, что лидерские позиции занимают три негосударственных канала.

Объемы рекламного рынка РТ

Медиафорум MediaWay 2019 проходит в Алматы в течение двух дней 16-17 мая, в нем принимают участие руководители газет, веб-сайтов, телеканалов, медиахолдингов из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана с целью обсудить современные вызовы индустрии медиа.

Форум организован представительством международной организации Internews при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Драйверы рынка

Двигателями таджикского рекламного рынка сегодня являются товары народного потребления, мобильные и финансовые услуги.

Составленный КТМ (Кашфиёт Тахлил Машварат) ТОП 20 категорий возглавляет бытовая техника, которая вкладывает в рекламу порядка $1,4 млн. Далее идут услуги связи, финансовые услуги, транспортные услуги и прочее.

ТОП 20 категорий 2018 Источник КТМ

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