Министры иностранных дел Таджикистана и Узбекистана обменялись ратификационными грамотами.
Этим стороны завершили формальный процесс подписания соглашений о стратегическом партнёрстве. Данное соглашение было подписано 17 августа минувшего года в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент.
Парламенты обеих стран ратифицировали соглашение в конце прошлого года.
Таджикистан имеет соглашение о стратегическом партнёрстве с Россией, Казахстаном, Китай и Ираном.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после вступления в свои полномочия в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону.
Приход Шавката Мирзиёева в 2017 году в Узбекистане способствовало развитию торгово-экономических связей между двумя странами.
Объем таджикско-узбекского товарооборота за последние два года вырос более чем в три раза – с около $70 млн в 2016 году до почти 287 млн по итогам 2018 года.
За четыре месяца нынешнего года торговый оборот между двумя соседствующими странами увеличился на 50% по сравнению с этим же периодом прошлого года, составив $ $93 млн.
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