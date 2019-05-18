Подводим итоги прошедшей недели – все самое важное и интересное все, что вы пропустили (а мы не можем вам этого позволить))).
Регистрация симок по ID паспортам. Мы так и не знаем - нужно ли менять его тем, у кого паспорт уже бессрочный, то есть тем, кому за 45? МВД на наш письменный вопрос просто промолчало (еще бы, ведь это ж сколько бабла потерять можно, если признать, что решение незаконно).
Украл, выпил – на волю! Украл, выпил – на волю! Фантастика! (да так можно было). Вот он – первый таджикский супергерой – его даже закон не берет, не то, что пули.
Президент сообщил, кто виноват в банковском кризисе в Таджикистане (ждаем наказаний?).
Национальный банк Таджикистана просит пользователей банковских услуг (наверное, в первую очередь, вкладчиков) сообщать о недостатках (нет, это не шутка), с которыми они сталкиваются в кредитных организациях страны (да, это издевательство).
Президент Таджикистана 14 мая объявил выговоры руководству Таможенной службы и Национального банка республики. За что конкретно – не понятно (но все равно приятно).
А еще таджикские банки под любым предлогом стараются не выдавать переводы в долларах (хотя они это и отрицают).
Объем прямых зарубежных инвестиций в Таджикистан в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократился (кто бы мог подумать) на $28 млн. или на 7,8%. Все знают, почему к нам не идет инвестор, но все еще искренне недоумевают (все, кроме самого инвестора).
Вот, кстати, цифры.
При строительстве больницы «Истиклол» наворовали, оказывается, на $16 млн. (высший пилотаж). Президент сказал, что сокрытию хищений способствовали аудиторы Счетной палаты, получившие за это $250 тысяч (но информации о том, чтобы их посадили, нет).
Таджикская связь за три месяца (дурацких решений) потеряла почти 8 миллионов долларов (жгите дальше).
Мука 1-го сорта в Таджикистане с марта 2018 по март 2019 года подорожала на 25% (а мясо, говорят, уже под 50 сомони стоит. С рамазаном вас!).
Как пик Ленина отнял восемь женских жизней (история прямо до слёз).
Мы засняли, как таджикский боксер Баходур Усмонов (чемпион Азии в полусреднем весе) готовится к мировому первенству.
Празднование 5500-летия древнего Саразма обойдется Таджикистану в $7,1 млн. Львиная доля денег пойдет (нет, не на реконструкцию) – на собственно – праздник. В прошлом году реконструкцию города приостанавливали - денег не было (так что все логично).
В Душанбе запустили бесконтактные троллейбусы. Мы прокатились на них.
Батончики из тутовой халвы, соки и даже водка. Собрали 10 натуральных продуктов made in Таджикистан, которыми вы точно не отравитесь.
Вот еще один натуральный продукт, но не для еды, а для красоты – сурьма – таджикская косметика.
А тут еще очень много видео нашего проекта «Салом соседи».
Ну, и напоследок немного хорошей музыки.
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