Подводим итоги прошедшей недели – все самое важное и интересное все, что вы пропустили (а мы не можем вам этого позволить))).

Регистрация симок по ID паспортам. Мы так и не знаем - нужно ли менять его тем, у кого паспорт уже бессрочный, то есть тем, кому за 45? МВД на наш письменный вопрос просто промолчало (еще бы, ведь это ж сколько бабла потерять можно, если признать, что решение незаконно).

Украл, выпил – на волю! Украл, выпил – на волю! Фантастика! (да так можно было). Вот он – первый таджикский супергерой – его даже закон не берет, не то, что пули.

Президент сообщил, кто виноват в банковском кризисе в Таджикистане (ждаем наказаний?).

Национальный банк Таджикистана просит пользователей банковских услуг (наверное, в первую очередь, вкладчиков) сообщать о недостатках (нет, это не шутка), с которыми они сталкиваются в кредитных организациях страны (да, это издевательство).

Президент Таджикистана 14 мая объявил выговоры руководству Таможенной службы и Национального банка республики. За что конкретно – не понятно (но все равно приятно).

А еще таджикские банки под любым предлогом стараются не выдавать переводы в долларах (хотя они это и отрицают).

Объем прямых зарубежных инвестиций в Таджикистан в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократился (кто бы мог подумать) на $28 млн. или на 7,8%. Все знают, почему к нам не идет инвестор, но все еще искренне недоумевают (все, кроме самого инвестора).

Вот, кстати, цифры.

При строительстве больницы «Истиклол» наворовали, оказывается, на $16 млн. (высший пилотаж). Президент сказал, что сокрытию хищений способствовали аудиторы Счетной палаты, получившие за это $250 тысяч (но информации о том, чтобы их посадили, нет).

Таджикская связь за три месяца (дурацких решений) потеряла почти 8 миллионов долларов (жгите дальше).

Мука 1-го сорта в Таджикистане с марта 2018 по март 2019 года подорожала на 25% (а мясо, говорят, уже под 50 сомони стоит. С рамазаном вас!).

Как пик Ленина отнял восемь женских жизней (история прямо до слёз).

Погибшая экспедиция Коллаж Asia-Plus

Мы засняли, как таджикский боксер Баходур Усмонов (чемпион Азии в полусреднем весе) готовится к мировому первенству.

Празднование 5500-летия древнего Саразма обойдется Таджикистану в $7,1 млн. Львиная доля денег пойдет (нет, не на реконструкцию) – на собственно – праздник. В прошлом году реконструкцию города приостанавливали - денег не было (так что все логично).

В Душанбе запустили бесконтактные троллейбусы. Мы прокатились на них.

Батончики из тутовой халвы, соки и даже водка. Собрали 10 натуральных продуктов made in Таджикистан, которыми вы точно не отравитесь.

Вот еще один натуральный продукт, но не для еды, а для красоты – сурьма – таджикская косметика.

А тут еще очень много видео нашего проекта «Салом соседи».

Ну, и напоследок немного хорошей музыки.