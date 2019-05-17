Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в закон о гарантиях деятельности президента, предусматривающие механизмы привлечения к ответственности экс-президента. ​Соответствующий законопроект парламент Кыргызстана одобрил 4 апреля.

Авторы документа Курманкул Зулушев и Исхак Масалиев предлагали исключить из закона норму о неприкосновенности экс-главы государства. Но на стадии второго чтения норму решили не исключать, а доработать в части механизмов привлечения к ответственности.

В частности, бывший глава государства может быть привлечен к уголовной ответственности после лишения его статуса экс-президента, которого он может лишиться только на основании выдвинутого парламентом обвинения в совершении особо тяжкого преступления, подтвержденного заключением генерального прокурора.

Кроме того, согласно статье 11 законопроекта, экс-президент не может занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политической партии.

В случае несоблюдения экс-президентом этих правил по представлению генерального прокурора актом президента прекращается предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета.

В начале октября 2018 года Конституционная палата признала неконституционность статьи 12 закона «О гарантиях деятельности президента», которая гарантирует абсолютную неприкосновенность экс-президента. Палата решила, что неприкосновенность может быть снята. Но процедура должна быть не менее сложной, чем импичмент.

Статус экс-президента Кыргызстана имеют Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Аскар Акаев и Курманбек Бакиев после революций были лишены этого статуса.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

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