В Пенджикенте в реку Зерафшан бросилась молодая мать с двумя детьми. Как сообщил «АП» источник в органах в Пенджикенте, это случилось 16 мая, примерно в 15 часов.
«29-летняя жительница селения Маргедар джамоата Рудаки Пенджикентского района бросилась в реку Зерафшан вместе со своими двумя детьми. Девочке было 4 года, а мальчику всего 3 месяца»,- сообщил источник.
По его словам, женщина жила с родителями мужа, а муж находился в трудовой миграции в России.
По одной из версий, молодая мать бросилась в реку после телефонного разговора с мужем.
«Вчера нашли тело матери, сегодня было найдено тело мальчика, поиски 4-летней девочки продолжаются»,- сообщил источник.
Он также сообщил, что сегодня из России приехал муж погибшей.
В прокуратуре города Пенджикента сообщили, что возбудили дело по данному факту, следствие продолжается.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Киношная история парикмахера Бахтиера Каримова, ставшего отличным сценаристом кино
Порошенко назначил нового посла Украины в Таджикистане
В Кыргызстане бывших президентов теперь смогут привлекать к уголовной ответственности
Замгенсек ООН: Теракт можно совершить с использованием обычного дрона за $50
Таджикистан и Узбекистан стали стратегическими партнерами де-юре
9 сотрудников худжандской колонии, где был бунт, получили тюремные сроки
Половина рекламных бюджетов в Таджикистане тратится на наружные баннеры
Плохие кредиты в банковской системе Таджикистана составляют более $190 млн
Семь медалей завоевали таджикские каратисты на Кубке мира в Баку
«МегаФон Таджикистан» разгоняет скорость мобильного интернета в Истаравшане
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста