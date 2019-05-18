Первая канатная дорога Худжанда, которую сдали в эксплуатацию в апреле этого года, за короткое время успела стать самым любимым местом отдыха – в день кассир продает здесь не меньше 200 билетов.

Это при том, что удовольствие не из дешевых – билет в обе стороны для взрослых стоит 30 сомони, для детей от 3 до 12 лет – 20 сомони.

Но это, как показывает ежедневный наплыв посетителей, вовсе не мешает местным жителям насладиться видом на город с высоты 35 метров. Такая красота, уверяют они, стоит этих денег.

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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

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