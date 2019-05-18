Сегодня со дня рождения бессмертного поэта и мыслителя Омара Хайяма прошел 971 год.
Математика, астрономия, философия – он внес неоценимый вклад в эти науки. Но большую известность ему принесли его рубаи.
На протяжении всей жизни он писал стихотворные афоризмы (рубаи), в которых высказывал свои сокровенные мысли о жизни, о человеке, о его знании.
С годами количество приписываемых Хайяму четверостиший росло и к XX веку превысило 5000. Возможно, свои сочинения приписывали Хайяму все те, кто опасался преследований за вольнодумство.
Точно установить, какие из них действительно принадлежат Хайяму (если он вообще сочинял стихи), практически невозможно. Некоторые исследователи считают возможным авторство Хайяма в отношении 300-500 рубаи.
На вечере в честь великого поэта в Душанбе его рубаи на разных языках прочитали послы и представители дипмиссий. Как это звучит – в нашем видео.
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