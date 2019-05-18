Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригрозил закрыть завод GM Uzbekistan, если на предприятии не создадут десять тысяч новых рабочих мест. Такое заявление глава государства сделал в ходе визита в Андижанскую область на совещании с активом региона, сообщает Kun.uz.
Мирзиёев добавил, что многие годы предприятие, расположенное в Асаке, имело привилегированный статус и функционировало практически как монополист, однако не приносило пользу экономике страны.
"Автомобильный завод, расположенный в области, не особо помогает нам. Мы сменили заводское руководство, искоренили коррупцию. Несмотря на многолетний срок работы, предприятие до сих пор завозит оборудование из Кореи. Таких заводов нам нужно построить пять и сделать их конкурентоспособными. Тогда люди смогут выбрать автомашину по подходящей цене", - сказал президент.
По данным президента, в Андижанской области насчитывается 134 тысячи безработных, еще 283 тысячи находятся на заработках за рубежом. Соответственно, в идеале необходимо обеспечить занятостью более 400 тысяч человек, что составляет 30% трудоспособного населения.
"Если бы руководители секторов в районах за последние 2 года правильно организовали бы работу и целенаправленно освоили выделенные средства, то можно было бы создать минимум - 250 тыс. рабочих мест", - сказал Мирзиёев.
Он поставил задачу: завод должен создать 10 тыс. рабочих мест.
"В противном случае, такой завод не нужен. Это при том, что области необходимо 417 тыс. рабочих мест. Я могу издавать по 3 постановления в день, но если в одном только Андижане будет пол-миллиона безработных, разве будут люди удовлетворены? Если вы будете нахваливать нас, хлопать в ладоши и кричать "ура", а мы будем почивать на лаврах, то кому будет верить народ?" - приводит слова президента корреспондент Kun.uz.
Напомним, Шавкат Мирзиёев подвергал критике деятельность автозавода в Асаке еще в ходе своего прошлогоднего визита в Андижанскую область в мае 2018 года. Тогда президент также отмечал отсутствие атмосферы конкуренции, а также на собрании, посвященном вопросам экспорта и импорта говорил, что от этого звода "больше вреда, нежели пользы".
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