Имеет ли право Хукумат отбирать земельные участки, не давая компенсацию взамен? Кто имеет право на усыновление? На вопросы читателей «АП» отвечают сотрудники юридической компании «Химоя».

Хочу усыновить ребёнка

- Могу ли я усыновить ребёнка, не имея загса? В остальном всё у меня в порядке.

- В соответствие со статьей 127 Семейного кодекса РТ:

Усыновителями могут быть совершеннолетние граждане Республики Таджикистан, за исключением следующих лиц:

- лиц, не имеющих определённого места жительства;

- лиц, имеющих судимость за умышленное преступление на момент усыновления;

- лиц, в отношении которых судом приняты принудительные меры медицинского характера за совершение преступления;

- признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

- супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей;

- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), устанавливается Правительством Республики Таджикистан.

Также статья 128 Семейного кодекса РТ устанавливает следующие ограничения:

1. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновленным ребенком должна быть не менее семнадцати лет.

2. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте, установленном частью 1 настоящей статьи, не требуется.

Если вы отвечаете всеми этими критериями, то соответственно можете усыновить ребёнка. Наличие супруги/супруга не обязательное условие для усыновления ребёнка.

За что платим?

- С октября 2018 года, я живу в новом доме по пр. Рудаки,181. Каждый месяц к нам приходит главный по дому и собирает за коммунальные услуги – лифт, свет и уборку подъезда, за мусор, за охрану (у нас закрытый двор) по 70 сомони с квартиры, но при этом не даёт никакой квитанции. Правомерно ли они поступают, и как мне потом доказать, что все эти месяцы я оплачивал их услуги? И вообще, сколько стоят услуги в новостройках?

- Согласно части 2, статьи 11 Закона РТ "О содержании многоквартирных домов и товарищества собственников жилья".

«Собственники жилых и не жилых помещений обязаны выбрать один из способов управления общим имуществом посредством проведения общего собрания собственников:

- непосредственно собственниками помещений;

- товариществом собственников помещений с самостоятельным исполнением функций управления или с привлечением для исполнения части функций управления управляющей организации или управляющего (руководителя) из числа юридических лиц или частного предпринимателя на конкурсной основе согласно нормативным правовым актам;

- управляющей организацией или управляющим (руководителем) на основании договора с собственниками помещений, выбранными по кон- курсу на основании законодательства".

Вам нужно узнать способ управления общим имуществом собственников жилья. По необходимости общим собранием можете изменить форму управления общим имуществом.

На основании данного Закона было принято постановление председателя г. Душанбе от 10. ноября 2011 года за №471, где установлено, что с 1 января 2012 года все услуги по управлению многоквартирным домом должны осуществляться на основании договора с обслуживающей организацией.

Размеры членских взносов определяется на основании сметы расходов за год или сметы расходов до 5 лет.

Требуйте компенсацию

- Живу я в городе Душанбе. Недавно к нам пришли с городского хукумата, оповестили, что на участках нашего дома будет построена школа, но указали, что оплачивать будут только за квадратный метр жилого помещения. За земельные участки, на которые у нас есть документы, сертификат, они сказали, что ничего не будут платить. Но ведь они были куплены за деньги! Прошу вас помочь, пишу вам от имени 4 семейств. На что мы имеем право?

- В соответствии с нормами статьи 41 Земельного кодекса РТ:

"Изъятие земельных участков для государственных или общественных нужд у землепользователей или пользователей других зарегистрированных прав, связанных с землей, может производиться после:

а) выделения, по их желанию, равноценного земельного участка;

б) строительства на новом месте, в установленном порядке, физическими и юридическими лицами, для которых отводится земельный участок, жилых, производственных и иных построек, аналогичных по назначению и равноценных взамен изымаемых, либо в денежной форме;

в) возмещения в полном объеме всех других убытков, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

При изъятии земельных участков для государственных или общественных нужд, все убытки оцениваются по рыночной стоимости, которая определяется с учетом месторасположения земельного участка и оплачивается со стороны лиц, в пользу которых изымается земля.

Аннулирование права пользования земельным участком с правом отчуждения права пользования для государственных или общественных нужд может производиться после выделения землепользователю равноценного земельного участка с правом отчуждения и возмещения иных убытков, предусмотренных частью первой настоящей статьи"

В связи с вышеизложенным, вы имеете право на компенсацию при изъятии земельных участков на государственные и общественные нужды.

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