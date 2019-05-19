Сделали для вас памятку, кто может поехать в хадж, что нужно при себе иметь и каких услуг вы можете требовать от Комитета по религии.
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Сделали для вас памятку, кто может поехать в хадж, что нужно при себе иметь и каких услуг вы можете требовать от Комитета по религии.
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