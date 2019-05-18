20 минут назад в Душанбе на повороте аэропорта прогремел взрыв. Пожар после взрыва начался в строящемся здании. Пожарные, прибывшие на место затушили огонь, но через несколько минут прогремел новый хлопок. Второй взрыв произошел в том же месте. По словам очевидцев, всюду чувствовался запах газа.

Как сообщает сотрудник "АП" из эпицентра события, есть пострадавшие, которые стояли вдоль дороги в ожидании транспорта. У пострадавших ожоги различной степени тяжести, их увозили на скорой. "Как рассказали очевидцы, хлопками стали вылетать канализационные люки, из образовавшихся воронок стал полыхать пожар", - рассказывает сотрудник "АП" со ссылкой на очевидцев. По их словам, пострадали по крайней мере семь человек.

По предварительной версии, якобы газ распространился по канализационным отводам и загорелся. Весь район оцеплен сотрудниками милиции и военными.

МВД сообщает

На сайте МВД республики появилась информация о произошедшем: "В 18.00 в районе поворота аэропорта на улице Дониш произошел пожар. При предварительной проверке выяснилось, что из-за обильных осадков в подземных электрических кобелях произошло короткое замыкание, которое вызвало возгорание в колодцах с магистральным газом".

По данным МВД сейчас пожар полностью локализован, граждане и жилые дома не пострадали.